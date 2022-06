Interrogazione, Nevi FI Camera, su siccità e ristoro danni imprenditori agricoli

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08279

presentato da

NEVI Raffaele

testo di

Lunedì 20 giugno 2022, seduta n. 710

NEVI, SPENA, ANNA LISA BARONI, BOND, CAON, SANDRA SAVINO e PAOLO RUSSO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

la siccità eccezionale in atto ha causato il razionamento d'acqua con autobotti in numerose città. I fiumi, e il Po in particolare, hanno la portata minore degli ultimi 70 anni, come i laghi, quindi i campi sono arsi provocando danni per due miliardi di euro e i raccolti diminuiranno proprio quando avremmo necessità, invece, di maggiore produzione alimentare, e ciò accadrà nonostante l'aumento delle superfici coltivate;

le falde acquifere sono ridotte ovunque perché nel 2022 le precipitazioni sono dimezzate; gli storici problemi di gestione degli invasi sono aggravati dal cambiamento climatico. Il 40 per cento dell'acqua della rete idrica nazionale si disperde, l'acqua piovana viene captata solo per il 10 per cento; parte dei fondi del Pnrr dovrebbero essere destinati a risolvere questi problemi;

la siccità ha ridotto le rese previste delle coltivazioni di riso, grano e altri cereali, girasole, mais, foraggi per animali, ortaggi e frutta;

la fertilità del suolo è quindi messa in pericolo e nell'attuale situazione di incertezza economica, si rischia la perdita di produzioni, reddito, posti di lavoro;

l'aumento delle temperature e la carenza idrica faranno quindi aumentare le importazioni di grano tenero, mais, grano duro dell'orzo, per l'alimentazione umana e animale;

secondo l'Ispra, i danni causati dall'emergenza idrica alla fertilità dei suoli riguardano circa il 28 per cento della penisola. Al Sud, in alcuni casi, si superano il 40 per cento delle superfici. Si segnala che negli ultimi 20 anni la siccità ha provocato danni all'agricoltura italiana per oltre 15 miliardi di euro –:

quali iniziative di competenza si intendano adottare per erogare fondi a ristoro del danno subito dagli imprenditori agricoli coinvolti a causa degli eventi di cui in premessa e quali iniziative di competenza si intendano assumere per limitare l'emergenza idrica potenziando le infrastrutture per la captazione e la distribuzione dell'acqua, in particolare di quella per uso irriguo.

(5-08279)