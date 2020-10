Interrogazione, Pagano Pd Camera, su liquidazione delle indennità del fermo pesca 2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07088

presentato da

PAGANO Ubaldo

testo di

Martedì 13 ottobre 2020, seduta n. 407

UBALDO PAGANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

il decreto interministeriale n. 1 del 22 gennaio 2020, in attuazione dell'articolo 1, commi 673 e 674, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, per l'anno 2019 – nel limite di 11 milioni di euro per il fermo pesca obbligatorio e nel limite di euro 6.499.654 per il fermo pesca non obbligatorio – sia riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

le imprese interessate a ricevere l'indennità, in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto, avrebbero dovuto presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, dal 1° gennaio 2020 al 29 febbraio 2020, tramite il sistema telematico denominato «CIGSonline»;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con avviso del 25 marzo 2020, ha disposto, in conseguenza dello stato emergenziale attualmente in vigore e conformemente a quanto disposto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla fruizione dell'indennità ed a modifica di quanto già comunicato con la notizia del 18 febbraio 2020, la proroga al 20 giugno 2020 dell'invio della «scheda 9», ai fini dell'ottenimento del visto dell'autorità marittima competente;

di conseguenza, con il medesimo avviso, ha dichiarato che «la dilazione di tutto l'iter istruttorio comporterà un inevitabile slittamento del termine entro il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione – trasmetterà il provvedimento di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – che sarà spostato dalla data del 30 giugno 2020 a quella del 30 ottobre 2020 (inclusa la sospensione feriale), con la conseguente possibilità che le Capitanerie di Porto non riescano a provvedere all'erogazione delle indennità in favore dei beneficiari nel corso dell'anno 2020»;

le indennità relative al fermo pesca 2018 sono state liquidate pressoché interamente entro il mese di settembre del 2019;

considerate le serie ripercussioni della crisi pandemica su tutti i settori dell'economia nazionale, il grave ritardo nella liquidazione del fermo pesca 2019, che, come ammesso dallo stesso Ministero, potrebbe non avvenire entro la fine dell'anno in corso, potrebbe avere effetti rovinosi sul comparto pesca, sia per i lavoratori ivi impiegati, sia per le imprese –:

se e quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati al fine di velocizzare le procedure di liquidazione delle indennità del fermo pesca 2019;

se, a fronte di eventuali problemi di organico del personale ministeriale deputato alla lavorazione delle pratiche relative al fermo pesca 2019 dovuto agli effetti della crisi pandemica, intendano intraprendere iniziative volte ad assicurare una dotazione di personale adeguata alla gestione delle istanze presentate.

(4-07088)