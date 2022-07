Interrogazione, Paolin Lega Camera, su Remilk e latte sintetico

Atto Camera

PAOLIN Giuseppe

Lunedì 11 luglio 2022, seduta n. 723

PAOLIN, MANZATO, GASTALDI, VIVIANI, LOSS, ROMANÒ, GOLINELLI, BISA, COIN, COLMELLERE, FANTUZ e COVOLO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

da notizie stampa (articolo del 7 luglio 2022 sulla rivista on-line «quoted business») si apprende con preoccupazione che l'azienda Remilk si appresti a produrre su larga scala latte sintetico ovvero senza latte; si tratta di latte – e yogurt, e formaggi, e gelati – al sapore di latte, indistinguibili dal latte vero;

la produzione avrà luogo in uno stabilimento di 70 mila metri quadri, in via di costruzione, in Danimarca, a Kalundborg, nel neonato distretto del cibo hi-tech; Remilk è una start-up israeliana, nata nel 2019, e sarà la prima a produrre su larga scala il latte sintetico, che non deve essere confuso con le bevande sostitutive del latte, come quelle alla soia o alla mandorla; la Remilk ha già raccolto ben 120 milioni di dollari di capitale, e sembrerebbe che anche la società Wilk stia cercando di produrre latte sintetico per l'infanzia;

l'amministratore delegato dell'azienda ha dichiarato «Stiamo producendo prodotti caseari identici ai prodotti a base di latte vaccino, con lo stesso gusto, consistenza, elasticità e scioglievolezza (...). Intendiamo aumentare enormemente le nostre capacità di produzione per produrre prodotti lattiero-caseari nutrienti, deliziosi e convenienti che manderanno le mucche in pensione anticipata»;

il processo per produrre il latte senza latte utilizza il principio della fermentazione microbica, cioè si sfrutta il processo usato per produrre alimenti alcolici come la birra o lievitati come il pane;

dopo l'hamburger di carne senza carne, si apre dunque l'era del latte sintetico. I produttori latte lanciano l'allarme che mette a rischio un comparto che ha un fatturato che supera i 16,2 miliardi di euro e un indotto che dà lavoro a oltre 100 mila lavoratori e rappresenta più del 12 per cento del fatturato complessivo del food nazionale; il settore della trasformazione del latte è il primo per dimensioni di tutto l'agroalimentare italiano. Le sue esportazioni rappresentano quasi il 40 per cento della produzione casearia e hanno quasi raggiunto 3 miliardi di euro di valore. Nelle stalle italiane la produzione di latte supera i 12 milioni di tonnellate, di cui oltre il 40 per cento destinato ai grandi formaggi Dop come il Grana Padano o il Parmigiano Reggiano;

il latte vaccino, è uno degli alimenti più completi e nutrienti ed è un elemento cardine della dieta mediterranea, per la quale il nostro Paese è conosciuto in tutto il mondo come simbolo di eccellenza agroalimentare;

è indispensabile affermare in tutte le sedi opportune il valore delle eccellenze agroalimentari del made in Italy, che sono l'espressione di un sistema alimentare basato sulla storia, sul rispetto della terra, sulla tutela del territorio, sul lavoro e sulle tradizioni dei nostri luoghi, che rendono unici i prodotti alimentari italiani per la loro qualità e genuinità –:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non intenda avviare iniziative, per quanto di competenza e a livello europeo, per ostacolare l'importazione e la commercializzazione nel nostro Paese e a livello internazionale del latte sintetico e dei prodotti lattiero-caseari derivati, che con nomi o marchi potrebbero trarre in inganno il consumatore al momento dell'acquisto rispetto a quelli derivanti dal latte vaccino, pecora o capra;

quali iniziative intenda adottare a sostegno dei produttori e dei trasformatori del latte italiano e dei prodotti lattiero-caseari derivati, anche in relazione all'aumento esponenziale dei costi relativi alla gestione e all'alimentazione nelle stalle dei bovini da latte italiani;

quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza e a livello europeo, per chiarire quali siano i criteri per la produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari sintetici che non devono essere assimilati o confusi con quelli di agricoltura tradizionale.

(4-12545)