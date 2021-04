Interrogazione, Pesco M5S Senato, su abbattimento cinghiali e linee guida per limitare violenza ingiustificata nei confronti animali

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05221

presentata da

DANIELE PESCO

giovedì 1 aprile 2021, seduta n.310

PESCO, FERRARA, PAVANELLI, DONNO, LANZI, PRESUTTO, TRENTACOSTE, NOCERINO, GUIDOLIN, MAUTONE, AGOSTINELLI, NATURALE, L'ABBATE, CROATTI, MARINELLO, LANNUTTI - Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e della transizione ecologica. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel pomeriggio del 25 marzo 2021, a Massabovi, una località nei pressi di Imperia, due uomini in divisa avrebbero sparato a un esemplare femmina di cinghiale, mentre allattava i propri cuccioli. Del fatto dà notizia la giornalista Angela Panzera, in un suo articolo per "ImperiaNews", testata on line, che riporta anche le parole di un testimone: "Dopo l'accaduto ho protestato e questi due uomini in divisa si sono qualificati come appartenenti al corpo forestale, giustificandosi con la circostanza che 'li hanno mandati a sparare'. Io non so chi sia questa gente, ma di certo (…) non è ammissibile che si spari ad un animale che allatta e soprattutto che si spari in questo modo a poca distanza dalle abitazioni. Io mi trovavo lì a pochi metri e chiunque poteva rimanere ferito. Sparare poi, in una stagione nella quale gli animali hanno i cuccioli e condannarli a morire di fame è inaccettabile";

l'articolo afferma, inoltre, che i Carabinieri forestali, poi contattati dalla testata giornalistica, avrebbero negato il coinvolgimento di agenti appartenenti al proprio corpo;

la reporter stessa sottolinea come ciò non sia da escludere, in quanto "I Forestali infatti, per legge non possono sparare a nessun tipo di animale e non è loro compito inoltre, quello di prendere parte ai piani di abbattimento del cinghiale". Piani di abbattimento "la cui competenza è del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale eventualmente supportati, tramite specifica autorizzazione, dai proprietari e dai conduttori dei fondi agricoli";

sempre "ImperiaNews" il giorno dopo titola "Secondo quanto accertato a sparare sarebbero stati due agenti del nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale che si sarebbero spacciati per carabinieri forestali". Francesco Li Noce afferma che: "Lo avrebbero confermato dal comando regionale a una guardia venatoria che ha chiesto spiegazioni su quanto avvenuto ieri", e che "avrebbero agito nell'ambito di una operazione per contrastare il sovrappopolamento degli ungulati";

il testimone, Giampiero Sampietro, titolare di una fattoria didattica a Massabovi e giustamente molto sensibile alla tutela animale, tramite il proprio legale avvocato Piera Poillucci, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica. In seguito alla diffusione della notizia, anche la LNDC (Animal Protection, e Accademia Kronos), associazioni per la tutela animale e ambientale, ha affermato che si unirà nella denuncia di quanto accaduto. Secondo il testimone e le associazioni ambientaliste, non è possibile ignorare la gravità di quanto successo: un animale che sta ancora svezzando i propri cuccioli, ora condannati a morte certa, non può essere abbattuto a fucilate, per di più così a ridosso dei centri abitati. La prassi prevede la cattura con apposite gabbie, anche per la sicurezza generale, in quanto l'animale, se ferito, potrebbe giustamente diventare pericoloso per l'incolumità dei residenti o passanti della zona. Un comportamento, quello di sparare all'animale, più appropriato ai bracconieri, che a dipendenti della Regione,

si chiede di sapere:

se siano state identificate le due persone in questione, e il loro eventuale corpo di appartenenza;

se non sia il caso di intraprendere immediatamente una serie di linea guida che limitino la violenza ingiustificata nei confronti del regno animale.

(4-05221)