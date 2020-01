INTERROGAZIONE, PEZZOPANE PD CAMERA, SU CONTROLLI UTILIZZO FONDI COMUNITARI

sempre da articoli di stampa si apprende di grossi gruppi e consorzi con sede legale in particolare nel nord Italia che continuerebbero a prendere in affitto, anche in Abruzzo, grandi superfici a pascolo e prato pascolo con canoni nettamente inferiori rispetto alle superfici seminative. Ciò all'unico scopo di incassare i fondi messi a disposizione dall'Unione europea per l'Abruzzo e gli allevatori abruzzesi. Questa pratica consentirebbe, infatti, di incassare l'alto valore dei loro titoli Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), nell'ordine anche di 10 mila euro per ettaro. Un business che varrebbe quindi centinaia di milioni di euro e che riguarderebbe anche le Alpi, oltre agli Appennini. Ovviamente non vi sarebbe alcun interesse per la carne e il latte degli animali, che la legge impone si pascolino su questi terreni. Ad essere «munti» sarebbero solo i soldi dei contribuenti europei;

