Interrogazione, Prisco FdI Camera, su contrasto criminalita organizzata Puglia con infiltrazioni in agroalimentare e turismo

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00648

presentato da

PRISCO Emanuele

testo di

Martedì 4 maggio 2021, seduta n. 500

La I Commissione,

premesso che:

la provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) vanta un triste primato: è prima in classifica per furti di auto con 2705 denunce registrate nel 2019, ovvero 696,5 ogni 100.000 abitanti; primo posto anche nella classifica dei reati di associazione di tipo mafioso con un'incidenza di 3,2 denunce ogni 100 mila abitanti, terza per gli omicidi volontari consumati, quarta per i tentati omicidi, tra le prime dieci per rapine in abitazione ed estorsioni, con 81 denunce registrate (20,9 ogni 100 mila abitanti);

la provincia pugliese si colloca nella prima parte della triste graduatoria anche per le altre forme di furti, per i reati di riciclaggio e il reimpiego di danaro, per gli incendi e lo spaccio di stupefacenti, così come per gli episodi di assalti ai portavalori e, più in generale, per i fenomeni di infiltrazione criminale;

tale drammatico e preoccupante quadro è stato confermato anche dalla relazione del Ministero dell'interno sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla direzione distrettuale antimafia, nel primo semestre 2020, da cui emerge drammaticamente come l'emergenza sanitaria da Covid-19 abbia influenzato, acuendole, le dinamiche della già complessa architettura criminale della Bat «territorio crocevia di fenomeni delinquenziali mafiosi e di malavita comune, di diversa provenienza sia locale che importata dalle limitrofe province foggiana e barese», evidenziando, in particolare, la preoccupazione che le ripercussioni sull'economia possano trasformarsi in «opportunità di business per la criminalità organizzata, tenuto conto della disponibilità finanziaria delle consorterie e del loro persistente grado di penetrazione nel tessuto socio-economico, con ripercussioni negative soprattutto sulle eccellenze del locale sistema produttivo»-,

il settore maggiormente colpito è quello della pesca e dell'agroalimentare dove i sodalizi mafiosi, grazie alla capacità d'interferenza e la propensione ad investire nel comparto alterando le regole del mercato, hanno puntato ai contributi europei a sostegno del settore;

altro versante su cui si è «investito» è la litoranea dove l'interesse della criminalità organizzata, specie delle cosche economicamente più solide, è rivolto alle attività turistiche e di ristorazione in crisi per la carenza di liquidità connessa con il lungo periodo di chiusure;

in tale contesto è alto il rischio di una speculazione mafiosa nelle fasi di «ripresa» e «ricostruzione» con un incremento delle attività di usura e riciclaggio da parte delle consorterie che mirano ad impossessarsi delle attività imprenditoriali, come lascerebbero far presagire le numerose segnalazioni di reati spia quali i danneggiamenti incendiari e gli attentati dinamitardi: diversi episodi sono stati registrati tra i comuni di Andria, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Trinitapoli, dove commercianti, artigiani, imprenditori e titolari di aziende agricole, sono stati destinatari di diversi atti intimidatori;

in particolare, come si legge nella relazione, su Andria «la criminalità risulta tra le più pragmatiche in virtù di una operatività flessibile rimodulata di volta in volta in funzione degli interessi da perseguire, privilegiando soprattutto i rapporti con la malavita cerignolana la cui influenza nell'area è particolarmente significativa. Tali collaborazioni hanno favorito la specializzazione dei locali gruppi criminali nel compimento dei reati predatori e dei furti di auto che restano, infatti, le fattispecie di reato più diffuse nella provincia. (...) Sempre con riferimento allo specifico ambito criminale, nel semestre in esame a Diso (LE) i Carabinieri, in esecuzione di due diversi provvedimenti cautelari, hanno proceduto alla cattura di un pregiudicato andriese, latitante dall'ottobre 2018, elemento storico dell'intero scenario criminale pugliese e specializzato negli assalti ai portavalori, nelle rapine agli autotreni e nei furti con scasso ai bancomat, legato anche a sodalizi di altre province ed in primis a quello dei Parisi di Bari»;

a Barletta, invece, è in atto «una ristrutturazione degli assetti verso un "modello orizzontale" che tende a limitare il divario tra vertici e basi con una maggiore autonomia operativa dei singoli sodalizi. Il conseguente rischio di instabilità troverebbe riscontro nei diversi rinvenimenti di armi e negli episodi di violenza che hanno riguardato anche pregiudicati e spacciatori locali»; mentre lungo la litoranea tra Trani e Bisceglie «Intorno ai gruppi più o meno radicati sempre crescente è la contiguità di giovanissimi, talvolta estranei ai contesti criminali, "arruolati" per lo spaccio di sostanze stupefacenti ed il cui mercato nella stagione estiva è tra i più fiorenti della Regione»;

nella Valle dell'Ofanto, a Trinitapoli, «permane uno dei principali focolai d'instabilità dell'intera provincia influenzato anche dagli interessi di sodalizi non locali. (...) il cruento dualismo tra due gruppi esistenti è stato acuito proprio dalla crescita criminale di uno dei due che si è dimostrato in grado di catalizzare la gestione dello spaccio degli stupefacenti e delle estorsioni, acquisendo, attraverso i cospicui proventi illeciti, un potere finanziario che lo ha elevato a idoneo interlocutore anche per la malavita cerignolana e la criminalità organizzata andriese»;

da non sottovalutare, inoltre, le interazioni anche con la malavita straniera, in particolare con quella albanese, per il ruolo «strategico» assunto da quest'ultima nel narcotraffico: ciò trova riscontro nell'importante operazione antidroga, del 17 gennaio 2020, eseguita dalla polizia di Stato a carico di n. 22 soggetti ritenuti responsabili di associazione transnazionale armata, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate a seguito dell'omicidio di un pregiudicato avvenuto a Trani il 16 gennaio 2015, hanno consentito di documentare l'esistenza di due distinte associazioni armate, collegate tra loro. Per la prima, originaria dell'area Andria-Trani e dedita al traffico di sostanze stupefacenti sull'intero territorio nazionale, il principale canale di approvvigionamento era realizzato a Cerignola. L'altra organizzazione, invece, composta perlopiù da albanesi, operava prevalentemente nella provincia di Foggia e vantava numerosi collegamenti con l'Albania, la Macedonia, il Belgio e l'Olanda, promuovendo e organizzando transazioni di importanti quantitativi di droga in seguito immessi sul mercato nazionale;

dalle indagini della Direzione investigativa antimafia emergono mafie autoctone e limitrofe che convivono con significative colonie di criminalità straniera, e tassi di criminalità predatoria pressoché sconosciuti;

è di queste ore la sconcertante notizia del «più importante sequestro di armi mai effettuato nel Paese», rinvenuto dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce in un casolare di Andria: 65 fucili mitragliatori d'assalto (come Uzi e kalashnikov), 33 fucili (incluse alcune carabine di precisione), 99 pistole; e ancora, mine anticarro, bombe a mano, 300 detonatori e 10 silenziatori per pistole. A quanto si apprende, l'inchiesta sarebbe scaturita da una segnalazione della procura di Bari legata ad un procedimento parallelo a quello che ha portato in carcere nei giorni scorsi il giudice Giuseppe De Benedictis e le indagini, ancora in corso, devono accertare se il traffico di armi abbia carattere internazionale, considerando anche la mole di materiale ritrovato;

il quadro delineato è, in generale, di una crescita delle capacità economico-finanziarie dei sodalizi originari della provincia, fattore che si riversa nel tessuto socio-economico tra i più solidi della Puglia, «inquinandolo» attraverso il riciclaggio, l'auto-riciclaggio, il reimpiego di proventi illeciti e l'intestazione fittizia di beni, tutte operazioni che alterano il libero mercato e di fatto creano i presupposti per un'illecita concorrenza. È inoltre pacifica la capacità delle organizzazioni di schermare efficacemente i profitti illeciti, utilizzando quelli legali anche mediante prestanome inseriti nelle delicate fasi di «emersione» (in particolar modo nelle attività di ristorazione e in quelle legate ai processi di trasformazione dei prodotti agricoli), sfruttando le attuali difficoltà finanziarie delle imprese;

della stessa idea è il Presidente di Confindustria Bari BAT, Sergio Fontana, che ha ricordato, appunto, gli effetti negativi sul tessuto economico-produttivo locale: «In questa situazione l'economia non può crescere e non può attrarre investitori, manager e cervelli. Quale manager o quale investitore può desiderare di venire a lavorare qui, in una zona che è prima in Italia per furti d'auto e infiltrazioni criminali? La criminalità non è solo un problema di ordine pubblico, ma è una pesante ipoteca sulla crescita economica del nostro territorio», rilevando, in particolare, come «La qualità della vita non interessa solo agli abitanti di un luogo, ma anche all'economia, perché è capace di attirare o respingere turisti, investimenti e capitale umano. Per la frequenza degli assalti ai tir ormai i clienti esteri non si accollano più il rischio di ritirare la merce, ma chiedono alle nostre fabbriche di sostenere l'onere del trasporto. Dobbiamo porre fine a questa situazione»;

l'allarme era stato lanciato pochi mesi fa anche dal procuratore di Trani, Renato Nitti che, attraverso un'analisi lucida dei dati, ha posto in risalto le grosse lacune che da tempo si trascina la provincia di Barletta-Andria-Trani, da lui testualmente definita «depredata dalle mafie e ignorata dall'azienda nazionale»;

nonostante tale desolante quadro, mentre Bari e Foggia vantano direzioni distrettuali antimafia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani mancano tuttora questura e comandi provinciali di carabinieri e guardia di finanza; ad oggi, l'unica istituzione che può occuparsi esclusivamente del territorio è la Prefettura di Barletta;

ne consegue un diffuso senso di impunità che nasce da una percezione di debolezza delle istituzioni, «che si manifesta in numerosi episodi di attentati, anche mediante ordigni esplosivi, contro le forze dell'ordine e, in generale, rappresentanti delle istituzioni. (...) E ciascuno di questi episodi, a sua volta, produce un impatto devastante sulla fiducia nelle istituzioni e finisce per incentivare e moltiplicare comportamenti analoghi»;

secondo Nitti, «Le mafie che operano nella Bat sono mafie predatorie», ossia mafie che non esercitano il dominio sul territorio, ma che lo spogliano, lo depredano, aprendolo persino alle scorrerie di clan storici ed egemoni in altre province e regioni;

è di questi giorni la notizia, accolta, positivamente, dell'imminente avvio ed operatività della sede della nuova questura, di cui è stata annunciata l'inaugurazione nel mese di giugno 2021 ad Andria, che rappresenterà un solido architrave della sicurezza e della legalità nella provincia, ma ancora molto occorre fare per scongiurare il rischio che la provincia di Bat diventi «terra di nessuno», lasciando campo libero alla criminalità,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per rafforzare i presìdi di legalità per un efficace e improcrastinabile contrasto alla criminalità nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani, in particolare attraverso l'istituzione:

a) del comando provinciale dei Carabinieri;

b) del comando provinciale della guardia di finanza;

ad adottare iniziative volte ad estendere l'ambito di operatività del contingente impegnato nell'operazione «Strade sicure» all'area della provincia di Barletta-Andria-Trani, con compiti di presidio e controllo del territorio.

(7-00648) «Prisco, Galantino».