Interrogazione, Romaniello Misto Camera, su Piano faunistico-venatorio regione Veneto

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11788

presentato da

ROMANIELLO Cristian

testo di

Venerdì 8 aprile 2022, seduta n. 674

ROMANIELLO, DORI, MENGA, PAOLO NICOLÒ ROMANO e SIRAGUSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, recante «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”», pubblicata nel B.U.R. Veneto 1° febbraio 2022, n. 16, la regione Veneto approvava il Piano faunistico-venatorio regionale per gli anni 2022-2027 apportando modificazioni alla previgente normativa regionale in materia di protezione della fauna e per il prelievo venatorio;

con lettera del 7 marzo 2022 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ufficio legislativo del Ministero della cultura poneva in evidenza come la legge regionale in oggetto, sembrerebbe presentare profili di contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva statale in materia di paesaggio e, dunque, con le norme interposte di cui all'articolo 146, che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica, e all'articolo 149, che individua le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

con lettera del 7 marzo 2022 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio legislativo dei Ministero della transizione ecologica, tenendo conto che sulla legge regionale in oggetto veniva rilevato il contrasto con il secondo comma, lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, poiché tendente a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, chiedeva al Dipartimento Affari Regionali di voler proporne la relativa impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale;

in particolare (articolo 6 – Fondi sottratti) nel dettare le disposizioni del Regolamento attuativo del piano faunistico venatorio, la legge regionale indica il limite dell'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di divieto di caccia da parte dei privati, limitando in tal modo il diritto sancito dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e creando delle discriminazioni tra i cittadini che vogliono avvalersi di tale diritto;

inoltre con il medesimo Regolamento attuativo (articolo 8, comma 1) si consente l'attività venatoria da veicoli a motore o da natanti, in contrasto con l'articolo 21, comma 1 – lettera i) della legge n. 157 del 1992, che prevede il divieto di cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili. Ad analoga violazione, si espone la previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo, che consente l'esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità, quale il natante a remi o con motore fuori bordo, saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell'attività venatoria;

con atto di sindacato ispettivo n. 11 del 17 marzo 2022 la consigliera regionale Cristina Guarda ha interrogato l'assessore regionale alla caccia e pesca in merito alle procedure per la sottrazione di fondi dall'esercizio dell'attività venatoria –:

se il Governo risulti a conoscenza delle norme contenute nella legge regionale Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, pubblicata nel B.U.R. Veneto 1° febbraio 2022, n. 16 e per quali ragioni, tenuto conto dei fondati rilievi formulati dai Ministeri competenti, quali quelli specificatamente sopra richiamati, il Governo non abbia inteso promuovere il giudizio di costituzionalità in via principale avverso la legge.

(4-11788)