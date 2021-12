Interrogazione, Rotta Pd Camera, su tracciabilità e regolamentazione utilizzo del gesso di defecazione

Atto Camera

ROTTA e ZARDINI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

è dal mese di febbraio 2021 che, giornalmente e più volte al giorno, diversi articolati scaricano continuamente materiale sospetto a cielo aperto che produce odori nauseabondi sempre nei medesimi terreni agricoli di via Campagnini di proprietà dell'azienda agricola Perazzolo Gallo a San Giovanni in Lupatoto;

da quando sono iniziati gli scarichi di materiale, gli abitanti della zona denunciano la presenza di un odore fortemente sgradevole quasi impossibile da respirare, che provoca bruciore alla gola, agli occhi e alle vie respiratorie dando una sensazione di soffocamento;

dai sopralluoghi effettuati dalle forze dell'ordine, si è accertato che è in atto un piano di concimazione con l'utilizzo di «gesso di defecazione» della Sicit di Arzignano azienda autorizzata dalla regione Veneto alla produzione di gesso da materiali biologici;

tuttavia, il fatto che questo materiale sia da così tanti mesi e così tante volte al giorno sversato nello stesso campo rende l'operazione alquanto anomala dal punto di vista agronomico;

a settembre 2021 l'Arpav risultava ancora in fase di acquisizione di documentazione in vista dell'organizzazione di attività di controllo in merito all'utilizzo del gesso di defecazione, mentre dal riscontro Avepa, nota prot. n. 241525, risulta che, a partire dalla campagna 2021, i mappali interessati dallo spandimento non risultano censiti nella propria banca dati come superfici condotte, né risultano richieste a premio da nessun conduttore e, pertanto, non è possibile da parte loro procedere con alcun provvedimento al riguardo;

in particolare, si teme l'inquinamento delle falde acquifere della zona, con grave pregiudizio per la salute dei cittadini;

il corretto utilizzo del gesso di defecazione è fondamentale per l'ecosistema, per il recupero della materia organica e dei nutrienti ed è fondamentale reprimere e punire ogni utilizzo improprio di tali prodotti a danno della salute umana e dell'ambiente;

diventa quindi centrale un sistema di controlli efficace ed un monitoraggio capillare in cui sia prevista una comunicazione precisa delle diverse fasi di produzione e di utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione che agevoli i controlli delle autorità preposte; non è più accettabile l'assenza di tracciati precisi dei flussi dei gessi di defecazione che consenta di attestare con precisione la corrispondenza di ciascun lotto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, allo scopo prevedendo anche la conservazione dei documenti per le autorità di controllo;

ugualmente, la norma va aggiornata, prevedendo misure per effettuare il trasporto in sicurezza dal luogo di produzione al luogo di utilizzo;

al riguardo bisogna prevedere che la comunicazione all'ente di controllo provinciale, all'Arpa di competenza e al comune di pertinenza avvenga prima del trasferimento del correttivo all'utilizzatore finale, e che essa contenga anche del carbonato di defecazione, l'indirizzo dell'azienda agricola destinataria e il termine della consegna-:

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, anche per il tramite del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, per verificare la situazione descritta in premessa ed escludere un utilizzo improprio dei gessi di defecazione distribuiti, anche in relazione alle evidenti implicazioni sotto il profilo del danno ambientale;

se non intenda adottare le opportune iniziative normative per regolamentare l'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione, al fine di rendere più certe e conformi, le attività connesse alla tracciabilità di tutta la fase di produzione e del successivo utilizzo nonché dei controlli da effettuare.

