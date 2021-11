Interrogazione, Sapia Misto Camera, su legami tra caporalato e incendi in Calabria

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10575

presentato da

SAPIA Francesco

testo di

Martedì 2 novembre 2021, seduta n. 586

SAPIA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

in un articolo del giornalista Luca Latella, pubblicato sulla testata online Corriere della Calabria il 29 ottobre 2021, sono partitamente ricostruiti fenomeni di natura criminale sfociati in 116 incendi, negli ultimi due anni, nel territorio di Corigliano-Rossano, gli ultimi anche recenti;

per quanto riportato da Latella, detti incendi sarebbero per la quasi totalità di origine dolosa e, a più riprese, il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, «ha richiesto riunioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ed invocato il potenziamento dei presidi delle forze dell'ordine»;

secondo gli inquirenti, ha ricostruito il giornalista Latella, «i casi legati al mondo – sarebbe meglio dire al sottobosco – agricolo sono quelli in numero più consistente», tant'è che «sono stati molti i furgoni utilizzati per trasporto di maestranze dati alle fiamme negli ultimi due anni»;

sarebbe questa, secondo la prospettazione dell'articolista, la traccia investigativa più battuta, che «trae origine dal reclutamento della forza lavoro, partendo dalla campagna agrumaria che si apre in questo periodo dell'anno nella piana di Sibari»;

«la "guerra" del caporalato sembrerebbe annoverare – ha scritto Latella – oltre il 50 per cento degli atti incendiari consumati sul territorio che, in questo campo, coinvolgono talvolta anche capannoni in cui si lavorano i prodotti agricoli»;

addirittura, parte «del bracciantato e del caporalato agricolo sarebbe "in mano" e gestito da stranieri» e a «questa traccia potrebbero essere collegate diverse aggressioni, risse ed accoltellamenti fra cittadini stranieri, spesso dell'Est europeo»;

Latella ha aggiunto che «il rafforzamento delle forze dell'ordine sul territorio – in parte attuato con l'istituzione del Reparto territoriale dei carabinieri ed il consolidamento del sistema info-investigativo dell'Arma, in parte previsto con l'elevazione a distretto del commissariato di polizia – è effetto della forza demografica della "neonata" città» di Corigliano Rossano;

lo stesso Latella ha osservato come l'opera di potenziamento delle forze di polizia sia, «quindi, il primo passo verso il contenimento del fenomeno, anche grazie all'intelligence, pur considerando che il servizio di controllo e prevenzione è arduo e faticoso da attuare in un territorio vasto, qual è quello del comune di Corigliano Rossano, che con i suoi 350 chilometri quadrati e le cinquanta contrade è il più vasto della regione ed il 29° in Italia (il 12° non capoluogo di provincia)»;

«contenere i fenomeni criminogeni nei cinque grandi nuclei urbani – i due centri storici, i due scali e Schiavonea – è una sfida che si affronterà anche con la collaborazione del reparto operativo dei carabinieri di Vibo Valentia, come avvenuto in questi mesi (forse sarà prorogato fino al 31 dicembre), e della squadra anticrimine della polizia per qualche giorno alla settimana»;

in un articolo del giornalista Arcangelo Badolati, pubblicato su Gazzetta del Sud on line in data 16 febbraio 2021, si legge, con riferimento ad un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che diede luogo all'esecuzione di diverse misure cautelari, che «aziende e produzioni agricole così come il trasporto verso il settentrione d'Italia della frutta prodotta nella rigogliosa piana che da Cassano si estende fino a Corigliano Rossano, erano sotto il diretto controllo della cosca Forastefano da tempo federata con quella degli Abbruzzese» –:

di quali informazioni dispongano in ordine a quanto esposto in premessa e se risulti che i riferiti incendi siano anche, soltanto in parte, riconducibili ad interessi o disegni della criminalità organizzata e se, nel caso, risultino anche collegamenti con gruppi criminali stranieri, pure implicati nel traffico in Italia di braccianti agricoli o di persone da utilizzare per manodopera a basso costo;

se, con urgenza, non intendano assumere iniziative di competenza, e nel caso quali, al fine di rafforzare ulteriormente il controllo del territorio e le attività di prevenzione e investigative.

(4-10575)