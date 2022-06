Interrogazione, Sarli Misto Camera, su xylella e recupero produttivo terreni Puglia

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12247

presentato da

SARLI Doriana

testo di

Martedì 31 maggio 2022, seduta n. 704

SARLI, EHM e SURIANO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

nelle campagne di Ugento, nella provincia di Lecce, come riporta un articolo del 20 maggio 2022 del giornale on line LeccePrima, si è sviluppato un incendio che ha distrutto circa 240 monconi di olivi infetti dalla Xylella fastidiosa. Nel primo pomeriggio, gli incendi sono ripresi sia nella zona di Ugento, sia in altre aree vicine, colpendo ancora decine di olivi rinsecchiti. I vigili del fuoco sono intervenuti ripetutamente, peraltro con scarsità di uomini e mezzi;

un altro vasto incendio si è verificato il 26 maggio 2022 nell'agro di Soleto, sempre in Salento, a farne le spese sono stati soprattutto alberi di olivo che sono arsi a centinaia, trasformati in enormi torce scoppiettanti;

gli incendi sono la conseguenza dello stato di abbandono in cui versano le campagne in Salento a causa della Xylella, che non è un problema solo dell'agricoltura, perché enorme è il danno arrecato dalla malattia al paesaggio e al patrimonio culturale del Salento. Sono innumerevoli le ripercussioni gravissime su tutta l'economia salentina, dall'agricoltura al turismo, fino agli investimenti per l'indotto commerciale e artigianale legato al settore agroalimentare e alla ricettività;

il decreto ministeriale del 5 ottobre 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa prevede che nella zona infetta (compresa la provincia di Lecce) gli interventi obbligatori di estirpazione delle piante infette devono essere affiancati da interventi obbligatori, al contenimento delle popolazioni di insetti vettori, responsabili della diffusione naturale di Xylella fastidiosa;

il programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 prevede investimenti in infrastrutture irrigue e afferma che l'eccessivo emungimento e abbassamento del livello delle falde, soprattutto lungo le fasce costiere, a cui si è accompagnato il progressivo peggioramento qualitativo delle risorse idriche sotterranee, è provocato da una fase di ricarica della falda meno efficiente. In questi casi l'intrusione dell'acqua di mare può impedire nel tempo lo sfruttamento delle falde ai fini irrigui. In caso di uso di acque saline in agricoltura si può verificare una progressiva salinizzazione dei suoli irrigati. In alcune aree (ad esempio in Puglia) la scarsa presenza di corpi idrici superficiali e la concomitante ricchezza della circolazione idrica sotterranea possono determinare una condizione di eccessivo prelievo da che, in alcuni casi, si sviluppa in forme illecite e abusive –:

se sia a conoscenza di quanti roghi di oliveti, in stato di abbandono, si siano verificati nella provincia di Lecce;

se non ritenga che gli ettari di oliveto, ormai improduttivi da anni a causa dei ritardi negli espianti e reimpianti, abbiano aggravato la situazione degli incendi;

se non intenda anche acquisendo elementi presso la regione Puglia per verificare quali siano i motivi ostativi all'estirpazione delle piante infette e dei loro monconi;

se non intenda intraprendere tutte le iniziative di competenza, anche di tipo normativo, per intervenire presso l'Unione europea per richiedere ulteriori misure per la prevenzione della Xylella fastidiosa, per gli espianti delle piante danneggiate e per i reimpianti, al fine di ricostruire il patrimonio produttivo oleario e quello paesaggistico, a cominciare dalla silvicoltura;

se non intenda, in coordinamento con la Regione Puglia, prevedere misure di sostegno allo sviluppo di nuove coltivazioni sostitutive dell'olivo e per un pieno recupero produttivo dei terreni;

se non ritenga di adottare iniziative di competenza per stabilire, in coordinamento con la regione Puglia, misure per l'incremento di sistemi d'irrigazione,anche valutando d'incentivare la costruzione d'impianti di desalinizzazione per la produzione di acqua dolce a sostegno dell'agricoltura e della silvicoltura.

(4-12247)