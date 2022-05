Interrogazione, Savino FI Camera, su revisione obiettivi e modalità del Farm to Fork

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08051

SAVINO Elvira

Lunedì 9 maggio 2022, seduta n. 690

ELVIRA SAVINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

la strategia Farm to Fork (F2F) costituisce un nuovo approccio globale al valore che la Commissione europea attribuisce alla sostenibilità alimentare ed è vista come un'opportunità per migliorare gli stili di vita, la salute e l'ambiente;

tra gli obiettivi fondamentali che la strategia si prefigge di raggiungere spiccano la riduzione della dipendenza da agrofarmaci e antimicrobici, la riduzione del ricorso ai fertilizzanti, il potenziamento dell'agricoltura biologica, il miglioramento del benessere degli animali, l'inversione della perdita di biodiversità;

come da più parti rilevato, tuttavia, il documento presenta non poche contraddizioni, sollevando dubbi e perplessità su alcune affermazioni programmatiche, così come sulle modalità attuative. In particolare, relativamente alla strategia riguardante la riduzione del 50 per cento dell'uso degli agrofarmaci entro il 2030, non risulta chiaro come s'intenda sopperire a tale calo, venendo menzionati vari approcci, ma senza alcun rimando a fonti scientifiche ufficiali che illustrino e dimostrino l'efficacia e la scientificità di tali alternative;

altrettanto vago appare l'obiettivo finalizzato a ridurre le perdite di nutrienti (soprattutto azoto e fosforo) di almeno il 50 per cento attraverso la riduzione del 20 per cento dell'uso dei fertilizzanti entro il 2030, garantendo contemporaneamente che non si abbia un deterioramento della fertilità del suolo;

ulteriore punto focale della strategia riguarda il potenziamento dell'agricoltura biologica, con l'obiettivo di raggiungere almeno il 25 per cento della superficie agricola dell'Unione europea entro il 2030. Ciò avrebbe notevoli effetti anche in termini di ridistribuzione delle risorse economiche erogate in accordo alla Pac; inoltre si tradurrebbe una riduzione complessiva della produttività agricola dell'Unione europea, con la conseguente necessità di incrementare le importazioni di prodotti agricoli;

per quanto riguarda gli allevamenti il documento invita gli agricoltori a sfruttare le possibilità di ridurre le emissioni di metano provenienti dall'allevamento del bestiame puntando sulla produzione di energia rinnovabile e investendo sui digestori anaerobici per la produzione di biogas da rifiuti e residui agricoli. La riduzione dell'impatto ambientale degli allevamenti dovrebbe passare anche attraverso l'immissione sul mercato di additivi per rendere i mangimi sostenibili e innovativi, riducendo la dipendenza da materie prime per mangimi considerate «critiche», promuovendo le proteine vegetali coltivate nell'Unione europea e altre materie prime «alternative», quali gli insetti, le alghe e alcuni sottoprodotti biologici;

la guerra in Ucraina ha cambiato drammaticamente gli scenari comportando un aumento sensibile dei prezzi energetici ed agricoli. Il prezzo del grano è salito di oltre il 34 per cento in poche settimane così come quello del mais, delle sementi, dei mangimi e dei fertilizzanti i cui prezzi sono lievitati dopo lo «stop» di importazioni dalla Russia;

tali rincari, a cui si aggiungono quelli dell'energia e dei mezzi tecnici per l'agricoltura pongono il settore primario in grave difficoltà;

diverse associazioni, tra le quali «Cibo per la Mente» hanno da tempo evidenziato i rischi di un approccio troppo programmatico e privo di una valutazione di impatto come quello proposto dalla Commissione europea;

i produttori hanno evidenziato (anche nel corso di audizioni parlamentari) l'assoluta impossibilità di raggiungere gli obiettivi posti dalla Commissione europea e i rischi che un'adozione tout court di questa strategia potrebbe comportare per la sostenibilità economica ed ambientale dei sistemi agricoli;

a livello di Commissione, il Vice Presidente Timmermans, ad avviso dell'interrogante, non pare intenzionato a confrontarsi con gli operatori del settore e a rivalutare la strategia F2F anche alla luce dei nuovi scenari –:

se il Governo non ritenga di dover adottare iniziative in sede comunitaria, ricercando un possibile sostegno anche di altri Stati membri, al fine di rivedere gli obiettivi e le modalità del Farm to Fork (F2F), alla luce della mutata situazione internazionale.

