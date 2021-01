Interrogazione, Scanu M5S Camera, su iniziative volte a garantire diritti occupazionali dei lavoratori ex Aras e la prosecuzione delle attività zootecniche

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07985

presentato da

SCANU Lucia

testo di

Martedì 12 gennaio 2021, seduta n. 449

SCANU e CADEDDU. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

A.r.a.s., l'Associazione regionale allevatori della Sardegna era una struttura privata formata da personale specializzato al fine di esercitare funzioni tecniche ed economiche nel settore zootecnico. Fin dalla sua nascita, 38 anni orsono, la regione ha finanziato integralmente le sue attività al fine di garantire assistenza tecnica alle aziende zootecniche sarde. Il servizio di maggiore importanza fornito da Aras era quello del laboratorio di Oristano, unico in Sardegna accreditato a svolgere le analisi certificate sul latte ed alimenti, consentendo di verificare l'elevato livello qualitativo dei prodotti, ed inoltre l'espletamento delle pratiche del benessere animale necessarie per l'accesso ai fondi PSR. Gli operatori hanno cominciato a vivere una situazione di grave incertezza dal momento dell'attivazione della procedura fallimentare, dichiarata dal tribunale di Cagliari il 24 settembre 2018. Nel presunto tentativo da parte della regione di tutelare i lavoratori, attraverso la modifica della legge regionale n. 47 del 2018, la situazione è peggiorata drammaticamente, prevedendo, in via temporanea, soltanto la loro assunzione a tempo determinato per il tempo strettamente necessario ad espletare i concorsi pubblici finalizzati alle assunzioni e, di conseguenza, andando ad eludere il principio di «concorsualità attenuata», inizialmente previsto per garantire al personale Aras la continuità lavorativa. Il 31 dicembre 2020 terminava la procedura liquidatoria con la conseguenza che i circa 250 agronomi, veterinari e tecnici agricoli ex Aras sono rimasti privi di occupazione. Oltre alle drammatiche conseguenze in tema di lavoro, si sono inoltre paralizzate tutte le attività beneficiarie dei servizi della Aras, ovvero quelle legate alle analisi dei prodotti lattiero caseario e le attività legate alla misura del benessere animale. Questo ha causato potenziali incalcolabili danni per il comparto, non più in grado di certificare i propri prodotti, poiché quello di Aras era l'unico laboratorio di analisi in tutta la regione attrezzato allo scopo. Il venire meno della continuità dei servizi garantiti fino ad oggi dall'Aras ha messo in discussione il rispetto delle obbligazioni previste dalla misura 14 «Benessere animale» del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, e conseguentemente la corresponsione dei relativi premi agli allevatori che aderiscono alla misura. Si rischia pertanto che gli organi europei possano chiedere la restituzione delle somme legate ai PSR percepiti. Si è di fronte ad una situazione critica anche sotto il profilo della tenuta del comparto sul mercato estero. L'impossibilità di esportare i prodotti lattiero caseari sardi rinomati per le loro eccezionali qualità organolettiche, potrebbe determinare la perdita di posizioni nelle nicchie di mercato consolidate con sacrificio. Con delibera n. 67/24 del 31 dicembre 2020 veniva impartito un atto di indirizzo in base al quale dovrebbe spettare al nuovo commissario straordinario di Laore il compito di acquisire locali, attrezzature e apparecchiature del laboratorio, ed eventualmente assegnare il personale necessario, mentre la gestione tecnica e operativa del laboratorio dovrebbe essere affidata ad Agris. Un laboratorio unico in Sardegna, con personale tecnico di altissimo livello e 38 anni di esperienza, dovrebbe dunque essere riassegnato con una semplice delibera ad Agris. Allo stesso modo, il personale di Laore, oltre a dover espletare i propri incarichi, si trova gravato da una ulteriore incombenza in una materia complessa, in cui gli unici specialisti erano i tecnici Aras; di conseguenza le posizioni tecniche rischiano di essere assegnate in modo inefficace, creando un danno senza precedenti al comparto zootecnico. Allo stato attuale, dunque, permane una situazione di profonda incertezza –:

quali iniziative si intendano adottare, per quanto di competenza, per ripristinare i servizi necessari a garantire la prosecuzione delle attività zootecniche e per rispettare i diritti occupazionali dei lavoratori ex Aras.

(4-07985)