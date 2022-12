Interrogazione, Scerra M5S Camera, su iniziative a sostegno e ristoro danni da maltempo in Sicilia

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00123 presentato da SCERRA Filippo testo di Martedì 29 novembre 2022, seduta n. 15

SCERRA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

in questi giorni la Sicilia è stata colpita da una devastante ondata di maltempo che ha interessato numerosi comuni, per i quali il governo siciliano ha esteso lo stato di crisi e di emergenza, già dichiarato il 24 ottobre 2022 per numerose zone dell'isola a causa dei danni provocati nei giorni 25, 26, 30 settembre e 1o, 9 e 13 ottobre;

tali eventi hanno provocato ingenti danni, intere famiglie si sono ritrovate senza tetto, alberi caduti, voli dirottati, collegamenti marittimi interrotti, milioni persi all'agricoltura, torrenti esondati;

si sono altresì verificati danni alle infrastrutture a Siracusa e provincia, dove sono state compromesse reti elettriche e idriche, con conseguenti disagi per la popolazione. Anche la strada provinciale 39 lato nord, arteria della zona montana di Siracusa, è stata chiusa e a Pachino gli allagamenti hanno danneggiato strade, case ed aziende agricole. Nella città di Augusta, invece, le mareggiate hanno ingenerato forti preoccupazioni nella cittadinanza;

non meno allarmante la situazione nel ragusano dove l'agricoltura è stata tra i settori più colpiti dall'alluvione: violente raffiche di vento hanno spazzato via diverse serre e gli imprenditori, nonostante il pericolo, si sono recati nei propri appezzamenti per salvare le produzioni;

un articolo di giornale del 21 novembre 2022 riporta dati dell'ultimo rapporto dell'osservatorio «Città Clima» di Legambiente dai quali, purtroppo, emerge il triste primato in Italia per allagamenti, frane, trombe d'aria della Sicilia: «negli ultimi 12 anni si contano 175 eventi climatici estremi in Sicilia [...] Nella Sicilia orientale 44 eventi gravi, tra cui 21 allagamenti e nove casi di danni alle infrastrutture da piogge intense. A Palermo 21 eventi importanti, di cui 11 allagamenti da piogge intense. Sulla costa agrigentina 42 eventi, di cui 32 ad Agrigento con 15 casi di allagamenti da piogge intense e quattro esondazioni fluviali a Sciacca [...]. Dal 1970 i tratti di litorale soggetti a erosione sono triplicati e ad oggi ne soffre il 46 per cento delle coste sabbiose [...]. In Sicilia sono a rischio le spiagge di Granelli (Siracusa), Noto (Siracusa), Pantano Logarini (Ragusa) e le aree di Trapani e Marsala» –:

se e quali urgenti iniziative di competenza, anche di natura infrastrutturale, il Governo intenda porre in essere per sostenere il settore agricolo, anche in considerazione dell'attuale stato di emergenza, e quante risorse di ristoro e per interventi manutentivi valuti stanziare per le popolazioni duramente colpite in questi giorni;

se peraltro non si valuti opportuno, visti gli eventi meteorologici e il grave dissesto territoriale verificatosi nella zona Sud del siracusano e ragusano che ha colpito in particolare il settore agricolo, includere la zona territoriale siciliana nell'ambito delle misure di sostegno che saranno intraprese per l'isola di Ischia.

(4-00123)