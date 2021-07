Interrogazione, Silvestri M5S Camera, su rilascio certificazioni navigazione interna nel territorio del Lago di Bracciano e in altre aree analoghe

il consorzio Lago di Bracciano è un piccolo consorzio pubblico partecipato da città metropolitana di Roma (70 per cento), Anguillara (10 per cento), Bracciano (10 per cento) e Trevignano Romano (10 per cento) e si occupa della promozione e dello sviluppo di navigazione, pesca e turismo sul territorio del Lago di Bracciano. L'area, ricadente in zona Parco naturale di Bracciano e Martignano, è interdetta da qualsiasi forma di navigazione con motore a scoppio fatta eccezione per poche barche di pescatori e per la Motonave Sabazia II di proprietà ed in gestione al Consorzio;

