Interrogazione, Spadoni M5S Camera, su sblocco export Parmigiano Reggiano in Russia

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08866

presentato da

SPADONI Maria Edera

testo di

Venerdì 9 aprile 2021, seduta n. 483

SPADONI e ZANICHELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

le esportazioni dei prodotti agroalimentari Made in Italy in Russia, negli ultimi sei anni e mezzo, hanno perso oltre 1,3 miliardi a causa dell'embargo deciso da Putin che, tuttora, colpisce una importante lista di prodotti europei con il divieto all'ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, come ritorsione alle sanzioni economiche dell'Unione europea (fonte: analisi della Coldiretti in occasione della visita dell'Alto rappresentante della politica estera europea Josep Borrell per l'incontro con il suo omologo Serghei Lavrov dopo la condanna dell'oppositore Alexei Navalny – 4 febbraio 2021);

l'agroalimentare è l'unico settore tuttora colpito direttamente dall'embargo deciso dalla Russia con il decreto n. 778 del 7 agosto 2014 e più volte rinnovato che ha portato al completo azzeramento delle esportazioni in Russia dei prodotti presenti nella «lista nera», dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano, dal prosciutto di Parma a quello San Daniele, ma anche frutta e verdura. Al danno diretto delle mancate esportazioni in Russia, si aggiunge quello della diffusione sul mercato di prodotti di imitazione che non hanno nulla a che fare con il Made in Italy realizzati in Russia (Parmesan, mozzarella, robiola, e altro) o nei Paesi non colpiti dall'embargo come scamorza, mozzarella, provoletta, mascarpone e ricotta Made in Bielorussia, ma anche salame Milano, Parmesan e Gorgonzola di produzione svizzera e Parmesan o Reggianito di origine brasiliana o argentina (fonte coldiretti.it);

conseguentemente, il danno economico si estende alla ristorazione italiana in Russia che rischia di essere frenata per la mancanza degli ingredienti principali;

a dicembre 2019, a margine dell'incontro bilaterale col suo omologo russo Sergej Lavrov, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha spiegato che «Sul tema delle sanzioni alla Russia da parte dell'Unione europea, l'Italia si muove nel solco di Bruxelles, ma intende promuovere anche una riflessione politica in seno all'Unione sugli effetti che le sanzioni, e le contro-sanzioni russe, stanno avendo sulle nostre aziende». Inoltre, il Ministro ha fatto presente a Lavrov il problema delle sanzioni poste da Mosca sul Parmigiano Reggiano: «È una sanzione che va rimossa perché non rientra nei parametri stabiliti per le altre misure economiche imposte ai prodotti europei. È un prodotto d'eccellenza del nostro made in Italy»;

come riportato dalla stampa locale (il Resto del Carlino), in data 31 marzo 2021, l'ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano, in un'intervista a Forbes Russia, in data 26 marzo 2021, avrebbe richiesto l'esclusione del Parmigiano Reggiano dall'embargo russo in ragione della bassissima quantità di lattosio presente nel prodotto. È presto arrivata la risposta di Olag Sirota, presidente dei produttori di formaggi russi, secondo cui una concessione simile provocherebbe il sostanziale fallimento dell'intero comparto lattiero caseario russo e ha aggiunto come provocazione la richiesta di baratto, con il riconoscimento da parte dell'Italia dell'annessione della Crimea alla Russia. Sul caso si è espressa anche la portavoce del Ministro degli esteri russo, dichiarando di «preferire i formaggi russi a quelli italiani» –:

se il Ministro interrogato, alla luce alquanto sopra esposto, viste le ingenti difficoltà provocate dall'emergenza coronavirus che l'Italia sta affrontando, e visto il pesante impatto che ciò comporta sul piano economico, occupazionale e ambientale, ritenga possibile uno sblocco dell'export del Parmigiano Reggiano in Russia.

