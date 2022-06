Interrogazione, Spena FI Camera, su incendio Malagrotta e ristoro danni a imprenditori agricoli

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08278

presentato da

SPENA Maria

testo di

Lunedì 20 giugno 2022, seduta n. 710

SPENA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

in seguito all'incendio divampato nella discarica di Malagrotta, è stata emanata un'ordinanza del Sindaco di Roma a tutela della salute dei cittadini con la quale si dispongono, tra le altre, le seguenti misure «(...) 2. Il divieto di consumo di prodotti alimentari di origine animale e vegetale nell'area individuata. 3. Il divieto di razzolamento degli animali da cortile. 4. Il divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali raccolti nell'area individuata. (...)»;

le misure di sicurezza sono state prontamente e opportunamente e adottate. Si ritiene conseguentemente necessaria anche un'opera ulteriore e successiva di monitoraggio e verifica attenta delle conseguenze prodotte dall'incendio nello spazio e nel tempo, in particolare valutando l'impatto sanitario negativo sul territorio, con particolare riferimento alla produzione ortofrutticola e lattiera in modo attento e responsabile al fine di evitare non solo i pericoli effettivi, ma anche quelli solo ipotizzati ma non scientificamente comprovati a causa della diffusione di notizie allarmistiche tra la cittadinanza, notizie che potrebbero ulteriormente penalizzare gli imprenditori agricoli sottoposti al rispetto dalle misure descritte perché non preventivamente verificate dalle autorità pubbliche preposte ai controlli;

per gli imprenditori agricoli l'incendio ha causato conseguenze economicamente e imprenditorialmente rovinose poiché non potranno commercializzare a fini di consumo la propria produzione di frutta e verdura, perdendo quindi tutto il prodotto in campo ormai quasi prossimo alla raccolta e anche, a esempio, la perdita del latte delle mucche;

appare quindi analogamente urgente quantificare il danno arrecato agli imprenditori agricoli stessi per adottare misure volte a erogare prontamente ristori vitali per gli imprenditori stessi e i lavoratori dipendenti delle aziende agricole, i quali già versano in una situazione di particolare difficoltà a causa dell'aumento abnorme dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche a cui si sono aggiunti i danni provocati dall'eccezionale siccità e a causa dei quali rischiano di non poter proseguire l'attività lavorativa, nel caso in cui mancasse un pronto intervento del Governo –:

quali iniziative di competenza intenda adottare per dare soluzione ai problemi esposti in premessa, in particolare per quanto riguarda la quantificazione del danno subito dagli imprenditori interessati dai divieti di consumo dei loro prodotti e delle conseguenti misure di ristoro necessarie a compensare il gravissimo danno subito al fine di evitare il fallimento delle imprese agricole, la conseguente perdita di posti di lavoro e anche la perdita del gettito fiscale nell'entrate dell'erario.

(5-08278)