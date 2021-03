Interrogazione, Spessotto misto Camera, su gestione fauna e flora selvatiche

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08736

presentato da

SPESSOTTO Arianna

testo di

Venerdì 26 marzo 2021, seduta n. 475

SPESSOTTO. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

nel mese di gennaio 2021, in un'area agricola tra le località di Coazze e Ronchetrin a Gazzo Veronese, in provincia di Verona, un agricoltore ha sparso una enorme quantità di mais avvelenato con l'obiettivo di uccidere le nutrie;

per la scarsità di cibo, tipica del periodo invernale, il mais ha attirato centinaia animali di razze diverse (nutrie, lepri, volpi, fagiani, pesci, aironi, anatre e altre ancora) che dopo averlo ingerito, hanno perso la vita;

l'uomo, un agricoltore di 80 anni residente a Serravalle a Po, ha confessato agli inquirenti di aver agito in questo modo perché «esasperato» dai danni provocati dalle nutrie presenti nel suo terreno, giustificandosi dicendo che il suo gesto voleva «solo» provocare la morte di quegli animali, non degli altri;

il mais avvelenato è stato ritrovato in un'area molto estesa di circa due ettari e di difficile e completa bonifica, che si trova poco distante dall'area protetta Palude del Busatello, area Zps (zona di protezione speciale). Per questo motivo, le conseguenze del suo gesto sono state enormi, poiché, oltre ad aver provocato l'uccisione degli animali che hanno mangiato direttamente il mais avvelenato, probabilmente ha causato ulteriori morti, difficilmente verificabili, di predatori selvatici che si sono nutriti delle carcasse ritrovate sventrate, che si sarebbero così intossicati per il veleno;

l'agricoltore è stato denunciato per avvelenamento e disastro ambientale;

secondo Wwf Italia, questo atto, venuto alla luce ma non episodico, è il risultato di una cattiva gestione del rapporto tra l'agricoltura e la fauna selvatica che andrebbe integrato attraverso investimenti sulla formazione e sulla conoscenza come presupposti per una sana convivenza. È senz'altro indispensabile però anche intervenire per rafforzare le attività di contrasto e di riduzione ai crimini contro la fauna e la flora selvatiche;

è necessario adottare misure di gestione nei confronti di alcune specie, come le nutrie e i cinghiali, concentrandosi sulla prevenzione e sulle azioni che la scienza indica come realmente efficaci, che non possono certamente essere conclusioni semplicistiche e generiche, classificando come «nocive» anche molte specie di insetti, uccelli sino ai grandi predatori, come i lupi e gli orsi, e arrivano a soluzioni drastiche dirette alla loro eliminazione, nel modo più rapido ed efficiente, anche utilizzando veleni, pesticidi o altri prodotti chimici. Tale approccio, tra l'altro, oltre ad inquinare l'ambiente e compromettere la salute umana, nuoce principalmente allo stesso settore agricolo per il quale è preziosa la presenza di fauna selvatica, ma soprattutto determina l'azzeramento della biodiversità che è essenziale, anche per l'agricoltura –:

se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza per introdurre un sistema di formazione che rafforzi le conoscenze e le competenze per i lavoratori del settore agricolo, affinché venga rafforzato il legame con la fauna selvatica e l'ambiente circostante;

se il Governo intenda adottare ulteriori iniziative di competenza, anche normative, per rafforzare le attività di contrasto dei crimini contro la fauna e la flora selvatiche su tutto l'intero territorio nazionale, così da evitare il ripetersi di atti violenti contro gli animali, come quello avvenuto nell'area agricola a Gazzo Veronese.

(4-08736)