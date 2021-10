Interrogazione, Suriano Misto Camera, su esclusione progetti Sicilia da Pnrr

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06801

SURIANO Simona

Lunedì 11 ottobre 2021, seduta n. 574

SURIANO, VILLAROSA e TRANO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

il 30 settembre 2021 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto ministeriale n. 490962 di approvazione degli elenchi ammissibili al finanziamento con fondi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'agricoltura e per la realizzazione di infrastrutture irrigue;

fra i 149 progetti nazionali approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i 31 progetti presentati dalla regione siciliana sono stati tutti bocciati, perché non rispettavano i 23 criteri indicati nel bando. È evidente che qualcosa non ha funzionato e ciò ha privato l'intera regione di un finanziamento pari a circa 422 milioni di euro con ripercussioni per l'economia agricola dell'isola e sul sistema idrico che da sempre in Sicilia è affetto da gravissime inefficienze;

per la direzione generale sviluppo rurale del Ministero questi ultimi non erano addirittura nemmeno all'altezza di essere inseriti in una lista del progetti finanziabili con fondi di riserva;

appare però evidente che nella situazione in cui versa oggi l'intera isola, e in particolare a valle di una stagione estiva particolarmente rovente che ha messo in evidenza le difficoltà di gestione idrica a danno del comparto agricolo e dell'intera popolazione, gli avvenimenti degli ultimi giorni siano oggettivamente sintomo di un problema politico che non può e non deve passare inosservato, perché la rete idrica del sud Italia continua ad essere un colabrodo e i cittadini, che in talune zone sono soggetti a interruzioni quotidiane del servizio, hanno tutto il diritto a che vengano individuate le responsabilità di eventuali errori nella redazione di tutti i progetti di miglioramento della rete di distribuzione idrica –:

se il Governo sia a conoscenza di tutti i fatti illustrati e quali siano i motivi che hanno portato all'esclusione dei 31 progetti siciliani dal finanziamento;

se il Governo intenda apportare dei correttivi in modo che la Sicilia non perda l'opportunità di ricevere le risorse stanziate e quali iniziative intenda mettere in atto per garantire una ripresa e resilienza nazionale in maniera omogenea.

(5-06801)