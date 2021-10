Interrogazione, Tarantino Lega Camera, su iniziative a contrasto Popillia japonica

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06826

TARANTINO Leonardo

Martedì 12 ottobre 2021, seduta n. 575

TARANTINO, LIUNI, VIVIANI, LOSS, BUBISUTTI, GASTALDI, GERMANÀ, GOLINELLI, LOLINI e MANZATO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

la Popillia japonica è una specie originaria del Giappone; dal 2014 ha invaso il Nord Italia, infestando fino ad oggi 7,500 chilometri quadrati, iniziando dalla zona settentrionale della Valle del Ticino, compresa tra le regioni Lombardia e Piemonte;

progressivamente, essa sta assumendo dimensioni nazionali, in considerazione della velocità di propagazione del contagio; ogni anno, si stima un avanzamento del fronte di infestazione di diversi chilometri, data la buona capacità di volo dell'insetto, con consistenti danni all'agricoltura;

l'insetto è definito un organismo da quarantena e dal 2019 la Commissione europea lo ha inserito nella lista degli organismi nocivi prioritari, stabilendo che le regioni devono monitorarne la diffusione e gli spostamenti;

si tratta di un'avversità particolarmente pericolosa e considerata la sua elevata polifagia potrebbe rivelarsi la nuova minaccia alla agricoltura del nostro Paese, causando danni inestimabili alle produzioni, a causa dell'alta capacità infestante: può attaccare oltre 300 piante tra erbacee, arbustive ed arboree, spontanee o coltivate, sia la parte aerea, di cui si nutrono rispettivamente le larve e gli adulti;

il monitoraggio rappresenta un aspetto fondamentale per conoscere la reale diffusione dell'insetto e i suoi comportamenti. Oltre ai controlli visivi, vengono utilizzate apposite trappole con attrattivi specifici, nonché misure fitosanitarie obbligatorie; i servizi fitosanitari regionali hanno istituito delle zone delimitate, costituite da una «zona infestata» e una «zona cuscinetto»;

sono sempre di più frequenti i casi di elementi patogeni, di insetti provenienti da Paesi tropicali o, comunque, non autoctoni del nostro Paese che danneggiano, in maniera profonda e immediata, le nostre culture di pregio, le nostre foreste e le nostre piante per la persistenza e per l'aggressività che questi hanno; sarebbe necessario, oltre che affrontare il problema contingente allo specifico caso, fare un'attività di vera e propria prevenzione;

è fondamentale mettere in campo tutte le necessarie iniziative per gestire la diffusione e il contrasto alla Popillia japonica che, stante il potenziale di crescita manifestato, l'estrema adattabilità dell'insetto agli ambienti infestati e l'elevato numero di specie vegetali attaccabili, provoca ormai gravi danni alle produzioni agricole ed alle attività vivaistiche –:

quali iniziative specifiche intenda assumere, anche prevedendo un adeguato sostegno finanziario per risarcire i danni alle imprese agricole e vivaistiche, per contrastare la Popillia japonica, considerando le conseguenti ripercussioni sulle colture, al fine di contenere la popolazione dell'insetto nelle «zone infestate» e impedire che il batterio si possa ulteriormente propagare anche in altre aree del nostro Paese.

(5-06826)

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 ottobre 2021

5-06826

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

la Popillia japonica è una specie originaria dell'Asia altamente polifaga, inserita tra gli organismi nocivi da quarantena dell'Unione europea. I focolai attualmente noti sono presenti in Portogallo (Isole Azzorre), Italia e Svizzera.

Le difficoltà incontrate nella lotta all'organismo nocivo, anche a livello mondiale, sono rilevanti, a causa delle caratteristiche biologiche della specie e della sua elevata polifagia.

Il controllo della diffusione prevede interventi contro le larve (con insetticidi o nematodi entomopatogeni) e trattamenti insetticidi contro gli adulti. Altri metodi, come la raccolta manuale degli adulti, il ricorso a piante non gradite agli adulti e la sospensione delle irrigazioni per sfavorire la deposizione delle uova in terreni secchi, si sono rivelati di scarsa utilità o di difficile applicabilità.

A partire dal suo ritrovamento nel 2014 nel Parco del Ticino, i Servizi fitosanitari regionali hanno avviato monitoraggi nell'area interessata e su tutto il territorio nazionale per verificare la diffusione della specie, attraverso indagini annuali mediante trappole e osservazioni visive. L'area demarcata di diffusione oggi comprende ampie zone del Piemonte e della Lombardia. Parte della zona cuscinetto del focolaio ricade anche nelle regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta.

Non tutte le specie vegetali vengono colpite dall'organismo con la stessa intensità: ad oggi, non sono stati riportati danni generalizzati alle produzioni agricole, con reale superamento della soglia economica di danno, sebbene si possano verificare danni localizzati su determinate specie coltivate, come ad esempio i piccoli frutti. Particolare attenzione è posta alla vite, dove la presenza di elevate popolazioni di adulti può determinare importanti defogliazioni.

Al fine di definire le modalità di intervento più idonee in relazione alle dimensioni delle popolazioni di insetto nelle varie aree, è stato istituito uno specifico Tavolo tecnico-scientifico nazionale (cui partecipano esperti, oltre che di questo dicastero, dei Servizi fitosanitari regionali e del mondo accademico) ed è stato adottato un apposito decreto ministeriale che definisce le misure fitosanitarie di emergenza.

Le misure fitosanitarie di contrasto prevedono l'utilizzo di trappole attrattive per la cattura massale; il trattamento dei prati con nematodi entomopatogeni nonché l'identificazione e il monitoraggio dei siti a maggiore rischio di diffusione passiva degli insetti adulti, ove sono attuate misure di controllo, inclusi trattamenti insetticidi, secondo i piani di gestione regionali.

Il ricorso a trappole per la cattura massale viene programmato dai Servizi fitosanitari, previa selezione delle tipologie più adatte e in base a un piano di idoneo posizionamento.

Inoltre, sono state emanate disposizioni fitosanitarie per le attività vivaistiche ricadenti, nelle aree infestate, che definiscono i requisiti da ottemperare per lo spostamento dei vegetali, in modo da evitare il trasporto passivo di larve dell'insetto presenti nel terreno associato alle radici o di adulti presenti sulle piante. Peraltro, sono state definite delle procedure di monitoraggio ed intervento anche per le aree aeroportuali, come l'aeroporto di Malpensa, e per quelle destinate al carico di merci e passeggeri.

Le misure di contrasto finora messe in atto hanno permesso un abbassamento del rischio di diffusione e un contenimento della velocità di espansione dell'area infestata e non risultano intercettazioni di Popillia japonica sulle piante movimentate in altre Regioni italiane o in altri Paesi.

Relativamente agli antagonisti naturali rilevo che, al momento, l'azione è molto limitata e poco efficace nel contenimento delle infestazioni, come già osservato negli Stati Uniti, dove si è rilevata inferiore al 5 per cento complessivamente.

Un'azione di contenimento maggiore è stata osservata su alcuni microrganismi, che riducono le popolazioni larvali o sono attivi contro gli adulti. Tuttavia, l'eventuale introduzione nei nostri ambienti prevede la realizzazione di prove sperimentali e deve sottostare ad un complesso iter di valutazione del rischio, ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente. Il tavolo tecnico-scientifico nazionale sta pertanto valutando l'opportunità di utilizzare anche questa strategia di lotta.

Informo l'onorevole interrogante che i Servizi fitosanitari regionali hanno fornito specifiche indicazioni di intervento ai servizi di assistenza e alle aziende agricole e che la problematica è periodicamente discussa nel Comitato Fitosanitario Nazionale, per aggiornamenti sull'evoluzione della diffusione del patogeno e per identificare le misure fitosanitarie da adottare in via prioritaria.

A livello europeo, è in fase di predisposizione un Regolamento, alla cui stesura l'Italia ha partecipato attivamente, che individua le misure di contenimento dell'organismo.

Faccio inoltre presente che, per la realizzazione delle indagini sul territorio nazionale, l'Italia ha richiesto annualmente il contributo finanziario della Commissione europea ai sensi del Regolamento 2014/652. Peraltro, con l'emanazione del nuovo Regolamento finanziario 2021/690, è stato possibile richiedere anche il contributo finanziario per le misure di eradicazione e di contenimento nell'area demarcata per il 2021.

Per quanto concerne invece il finanziamento delle azioni di contenimento dell'organismo nocivo, rilevo che le Regioni interessate hanno attivato la Misura 5 del Programma di Sviluppo Rurale, di cui all'art. 18 del Regolamento UE 1305/2013, che ha permesso di incrementare le misure di prevenzione (reti antinsetto e pacciamature) nelle aziende vivaistiche, il posizionamento delle reti attrattive contro gli adulti e la realizzazione dei trattamenti contro le larve nei terreni.