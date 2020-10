Interrogazione, Taricco Pd Senato, in tema di regolarizzazione del lavoro irregolare

INTERROGAZIONE

A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Al Ministro dell’Interno

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze

Premesso che:

il 27 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 137 – il decreto del Ministero dell’Interno che chiarisce le “modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro” – adottato in attuazione dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che ai commi 5 e 6 prevedeva appunto che fossero definite con “un decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di presentazione dell’istanza per l’avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 103”, nonché l’individuazione della documentazione idonea a provare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti;

il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto, al suo interno, una doppia sanatoria del lavoro che riguarda specificatamente alcuni settori economici e produttivi tra cui:

- Agricoltura, allevamento, zootecnica, pesca, acquacoltura e attività connesse;

- Assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (anche se non conviventi);

- Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

consentendo il rilascio di un regolare permesso di soggiorno per lavoro, a seguito dell’accoglimento dell’istanza per lavoratori irregolari – lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio - o già occupati irregolarmente – nella quale il datore di lavoro ha la possibilità di regolarizzare un rapporto di lavoro già in essere, instaurato con cittadini comunitari, non comunitari ed italiani al fine di permettere la regolarizzazione di contratti di lavoro in corso prestati da soggetti regolarmente presenti sul territorio;

considerato che:

con la Circolare n.101/2020 l’INPS definisce le operazioni cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato istanza di emersione, riguardante i periodi di paga decorrenti dal 19 Maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio;

preso atto che:

le istanze di emersione non potranno riguardare indistintamente qualsiasi cittadino straniero presente sul territorio, ma solamente coloro che risultino presenti prima dell’8 Marzo 2020 e che non si siano allontanati dopo tale data e che, inoltre, il datore di lavoro dovrà dimostrare di possedere la capacità economica per poter assumere il lavoratore, salvo si tratti di datore di lavoro affetto da patologie che ne limitino l’autosufficienza;

l’articolo 5 del Decreto del 27.05.2020 chiarisce i “contenuti dell’istanza di cui all’art. 1” prevedendo che vengano riportati i dati identificativi del datore di lavoro e dello straniero, oltre alla dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell’8 Marzo 2020 (rilievi fotodattiloscopici, dichiarazione di presenza, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici), oltre alla durata del contratto di lavoro;

rilevato inoltre che:

ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno - secondo l’art. 1 del Decreto in oggetto - possono presentare istanza allo Sportello unico per l’immigrazione di cui all’art. 22 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

per i rapporti di lavoro domestico già in corso alla presentazione dell’istanza, l’Inps procederà d’ufficio all’iscrizione del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro con l’istanza e sulla base dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno. Quindi invierà al datore una comunicazione con le istruzioni sul pagamento dei contributi senza aggravio di somme aggiuntive;

l’Art. 10 comma 2 del decreto del Ministero dell’Interno prevede che lo Sportello unico “acquisisca dalla Questura un parere circa l’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza” e “dall’Ispettorato territoriale del lavoro il parere circa la conformità del rapporto di lavoro alle categorie di cui all’allegato 1, la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate. Inoltre, una volta acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 2 e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e del lavoratore per l’esibizione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis del decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286 e consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti;

il portale del Ministero dell’Interno registra alla data del 15 Agosto 2020 circa 207.542 domande per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, con una prevalenza di richieste riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona (85% del totale delle domande perfezionate (176.848), con un totale di domande in bozza al 15 agosto di 7.049 (di cui 5.212 per il solo lavoro domestico). I dati conclusivi inoltre mostrano, a livello provinciale, nelle prime tre posizioni nell’invio di richieste per permessi di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri, Verona (675), Cuneo (466) e Cosenza (423) seguite da Milano (406);

risulterebbe che per istruire la procedura ed avviare la pratica siano necessari i pareri di Questura, Ispettorato del lavoro e Prefettura, e che detti pareri stiano affluendo molto lentamente, ponendo serie ipoteche sui tempi di definizione delle singole pratiche e conseguentemente sulla regolarizzazione degli stranieri in attesa di permesso di soggiorno;

Si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, abbiano contezza e conferma della situazione descritta che investe larga parte del territorio nazionale in tema di regolarizzazione del lavoro irregolare;

se non reputino necessario procedere ad una valutazione della situazione allo stato attuale e considerare, qualora necessario, l’adozione di azioni mirate ad agevolare le procedure burocratiche e a sbloccare le domande rimaste ancora “insolute”, anche a causa delle difficoltose comunicazioni tra i soggetti istituzionali interessati dalla procedura, per dare la possibilità a tutte quelle persone in attesa di un permesso di soggiorno ai fini lavorativi, di poter definire il proprio percorso regolare sul nostro territorio nazionale.

TARICCO, FEDELI, D'ALFONSO, ROSSOMANDO, LAUS, ASSUNTELA MESSINA, IORI, ROJC, DARIO STEFANO, PINOTTI, GIACOBBE, BOLDRINI, CIRINNA', FERRAZZI, ALFIERI, VALENTE, VERDUCCI, D'ARIENZO, PITTELLA, MANCA