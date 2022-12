Interrogazione, Testor Senato Lega, su immissioni specie non autoctone e gestione ittica

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00061 presentata da ELENA TESTOR

martedì 29 novembre 2022, seduta n.012

TESTOR - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

la direttiva "Habitat" (92/43/CEE) esplicita i criteri di conservazione delle specie indigene e l'esclusione dell'immissione delle specie ittiche esotiche, recepiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e divenuti "operativi di fatto" sul territorio nazionale solo a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, che hanno regolato le immissioni ittiche e vietato l'immissione delle specie ritenute alloctone;

nel tempo, le immissioni di specie ittiche sono avvenute con diverse modalità nelle varie zone del Paese, a volte purtroppo senza pianificazione tecnica o regolare autorizzazione, provocando la diffusione di specie invasive indesiderate, che risultano oggi particolarmente difficili da eradicare;

questa situazione, a 30 anni dall'adozione della direttiva Habitat, rende molto complicato imporre e far rispettare vincoli, seppur basati su principi giusti e condivisibili;

il decreto ministeriale del 2020 definisce modalità operative per richiesta e valutazione delle deroghe, non intervenendo su principi e criteri per la loro concessione; tuttavia il solo meccanismo delle deroghe non sembra risolvere le problematiche, e resta auspicabile una revisione del decreto, in particolare per quanto concerne i suoi criteri applicativi e l'elenco delle specie da ritenere autoctone e alloctone, regione per regione;

l'equiparazione tra le specie esotiche invasive e altamente dannose con le specie non invasive acclimatate da secoli, cosiddette parautoctone, e oggetto di gestione della fauna ittica diffusa, risulta essere una forzatura non solo rispetto al razionale governo del patrimonio ittico dell'areale alpino e prealpino, ma anche nei confronti della vasta e pressoché ubiquitaria fruizione di tali risorse tramite la pesca;

i commi 835-838 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 hanno istituito presso il Ministero della transizione ecologica il "nucleo di ricerca e valutazione", operativo fino al 31 dicembre 2023, composto al massimo da 12 rappresentanti tra Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente dell'ISPRA, di 6 Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con lo scopo di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997; risulta che con nota del 17 febbraio 2022 la Conferenza Stato-Regioni abbia comunicato i nominativi dei sei esperti del nucleo;

la disposizione stabilisce inoltre che, al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone, entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del nucleo, le Regioni e le Province autonome devono conformare i rispettivi sistemi di gestione ittica consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche e che, alla luce dei lavori del nucleo e sentiti Conferenza Stato-Regioni ed ISPRA, il Ministero della transizione ecologica definisca con proprio decreto le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni e bacini;

considerato che la situazione sta creando difficoltà di ordine economico e sociale che potrebbero portare alla chiusura di associazioni, con notevole un danno notevole anche al territorio considerato l'importante lavoro che i pescatori promuovono e portano avanti lungo i corsi d'acqua, anche in termini di protezione ambientale,

si chiede per sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per accelerare i lavori del nucleo di ricerca e valutazione nonché doveroso riattivare un tavolo di confronto con le Regioni considerando che, al termine dei lavori del nucleo, queste avranno solo 180 giorni per adeguare i rispettivi sistemi di gestione ittica.

(4-00061)