Interrogazione, Tripodi M5S Camera, su creazione zona franca Val d’Aosta per favorire attratività e competitività territorio

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08776

presentato da

TRIPODI Elisa

testo di

Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

ELISA TRIPODI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta stabilisce che: «Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la regione e stabilite con legge dello Stato»;

il riconoscimento di un territorio come zona franca, comporta, in base alle singole peculiarità, la riduzione o l'assenza delle tariffe doganali, l'applicazione di particolari regimi fiscali agevolati, deregolamentazioni contrattuali e contributive, al fine di favorire imprese industriali, commerciali e di servizi situate nel medesimo territorio;

tale forma di specialità fiscale, ritenuta estremamente pertinente per un territorio di confine come quello valdostano, fortemente penalizzato da condizioni geomorfologiche meno favorevoli rispetto ad altri territori della penisola, è rimasta, a tutt'oggi, in buona parte inapplicata; l'emergenza sanitaria da COVID-19, sta provocando conseguenze economiche di portata storica impattando trasversalmente su tutti i settori della vita sociale, culturale e soprattutto economica;

in particolare, il territorio valdostano, a forte vocazione turistica, ha subìto un significativo collasso per effetto delle misure restrittive che il Governo ha messo in atto; basti pensare al settore legato agli impianti sciistici, la cui prolungata chiusura ha comportato un ingente danno economico; le regioni e le province alpine hanno calcolato in almeno 20 miliardi di euro la perdita per l'indotto, una cifra vicina all'1 per cento del Pil nazionale se si considera che, attorno alla stagione invernale, ci sono intere economie di montagna e alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro, per lo più stagionali;

un'analisi condotta dal Confcommercio della Valle d'Aosta ha evidenziato che una percentuale media tra l'80 per cento ed il 90 per cento delle imprese, considerando anche i professionisti, dichiara di registrare effetti diretti sulla propria attività a seguito dell'epidemia da COVID-19; per effetti diretti si intendono cancellazioni di prenotazioni, di ordini, di appuntamento, mancato ritiro di merci o arresto della produzione; viene, inoltre, sottolineato che, in una situazione così generalizzata, non esistono ambiti indenni dagli effetti negativi; entrando più nel merito, il turismo, la ristorazione e, più in generale, i pubblici esercizi subiscono il più diretto e immediato contraccolpo dall'attuale situazione emergenziale, con una contrazione a breve e medio termine estremamente significativa; a seguito della chiusura delle strutture ricettive, anche il comparto dell'agroalimentare subisce un danno indiretto, causato dall'interruzione degli ordini, così come il settore dei servizi «ancillari» al turismo in generale; contraccolpi, i cui danni economici non stanno risparmiando neanche settori come quello dei trasporti non di linea, dell'artigianato e dell'edilizia, già in piena crisi;

alla luce di tali considerazioni l'introduzione per la Valle d'Aosta di una zona franca o di altre forme innovative di fiscalità di vantaggio rappresenterebbe una leva fondamentale per l'attuazione di politiche di attrazione di investimenti per le imprese valdostane, al fine di evitare il crollo ricettivo dei centri storici a causa dell'ormai esistente desertificazione commerciale;

la legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale ammette (articolo 2, lettera mm) la «individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo», considerando, inoltre, che tale possibilità si estende anche alle regioni a statuto speciale, in considerazione della cosiddetta clausola di maggior favore prevista dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 –:

se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, e in raccordo con la regione, al fine di garantire l'attuazione in Valle d'Aosta della zona franca di cui in premessa, considerata l'attuale situazione finanziaria al fine di sviluppare politiche di fiscalità differenziate e di vantaggio che rendano attrattivo e competitivo il territorio valdostano.

(4-08776)