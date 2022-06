Interrogazione, Vallascas Misto Camera, su crisi grano e rischio aumento flussi migratori

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-03011

presentato da

VALLASCAS Andrea

testo di

Lunedì 13 giugno 2022, seduta n. 706

VALLASCAS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

nel corso del programma di approfondimento giornalistico di Rai3 «Mezz'ora in più», del 29 maggio 2022, il vicepresidente dell'Ispi (Istituto di studi di politica internazionale), Paolo Magri, ha formulato ulteriori considerazioni particolarmente negative circa le conseguenze che la guerra in Ucraina può determinare;

in particolare, l'esperto di politica internazionale ha fatto riferimento alla crisi del grano, aggravata dal conflitto tra i due maggiori produttori ed esportatori al mondo, che potrebbe fare insorgere fenomeni quali la carestia nei Paesi più poveri con il conseguente sviluppo incontrollato di flussi migratori, fenomeno che, per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo, interesserebbe maggiormente Italia, Spagna e Grecia, principali Paesi di approdo dei migranti economici;

in particolare, il vicepresidente Ispi ha affermato che «C'è un'asimmetria delle conseguenze tra Italia ed Europa dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno soltanto 6 mila rifugiati ucraini, su un tetto potenziale stabilito a 100 mila persone. Ma cosa preoccupa Italia, Spagna e Grecia? Preoccupano molto le conseguenze della crisi del grano, perché potrebbe mettere in movimento flussi di migranti economici, di disperati che sfuggono dalla fame»;

Magri ha anche esposto alcuni dati secondo i quali «Ci sono stime [...] di 4-500 mila persone che potrebbero migrare. Se questo avvenisse, non sarebbe più come i rifugiati ucraini che vanno soprattutto a Est e Nord, ma avremmo sbarchi dal sud del Mediterraneo, con il 50 per cento che viene in Italia, a vedere i dati degli ultimi due anni. Lo scorso anno circa 70 mila persone, nei primi mesi del 2022 circa 20 mila. È una preoccupazione che tocca soprattutto Spagna, Italia e Grecia, per ora sono proiezioni se la crisi del grano perdurasse, non è detto che si verifichi, ma questo è un elemento che fa spingere tutti a cercare una soluzione in tempi rapidi almeno per quel danno collaterale»;

è il caso di osservare che la Stampa del 9 aprile 2022 ha riferito dell'allarme lanciato dalla Fao circa la minaccia di carestie a seguito della scarsità di grano e cereali, circostanza che ha determinato un rincaro generalizzato dei prodotti agricoli;

in particolare, il quotidiano ha riferito che «Tredici milioni di persone, secondo la Fao, rischiano di ritrovarsi in mezzo a una carestia causata dall'invasione russa dell'Ucraina. È, almeno in parte, la conseguenza delle difficoltà che le Nazioni unite si trovano ad affrontare nella loro azione di contrasto alla povertà alimentare»;

secondo il giornale «le forniture di cereali del World Food Program dell'Onu, destinate ogni giorno a 125 milioni di persone in quaranta Paesi africani e meno sviluppati, arrivano per il 50 per cento dall'Ucraina. E, al di là dei programmi delle Nazioni unite, i rincari sono inevitabilmente più difficili da sostenere» –:

quali informazioni abbia il Governo in merito a una minaccia di carestia nei Paesi africani e meno sviluppati e al conseguente aumento incontrollato del fenomeno dei flussi migratori che investirebbe, quale principale approdo, in particolare modo il nostro Paese;

se il Governo non intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per promuovere un confronto a livello europeo, al fine di predisporre adeguate misure di cooperazione internazionale per contrastare la minaccia di carestia nei Paesi terzi e per prevenire flussi migratori incontrollati, anche attraverso una regolamentazione e un'equa distribuzione tra i Paesi dell'Unione europea;

se il Governo non intenda opportuno adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di natura normativa, per rafforzare il sistema di vigilanza e protezione delle coste italiane, al fine di contrastare il fenomeno dei flussi migratori dal nord Africa.

(3-03011)