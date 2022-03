Interrogazione, Vallascas Misto Camera, su ristoro aziende danneggiate da contrazione export per effetto guerra russo-ucraina

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11515

presentato da

VALLASCAS Andrea

testo di

Venerdì 4 marzo 2022, seduta n. 651

VALLASCAS. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

l'Italia è il settimo partner commerciale della Russia: l'Istat stima che nel 2021 il valore dell'interscambio tra Italia e Russia sia stato pari a 21.681 milioni di euro, di cui 7.697 di export italiano e 13.984 di export russo (determinato prevalentemente dalle transazioni su gas e materie prime);

nel complesso le esportazioni verso la Russia, nel 2021, sono aumentate dell'8,8 per cento, rispetto all'anno precedente, ma inferiori del 2,3 per cento rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019;

al volume di affari dell'export con la Russia si aggiunge quello verso l'Ucraina che ammonta a 1.935 milioni di euro, per un totale complessivo dell'area Russia-Ucraina di 9.557 milioni di euro;

in questo contesto, la guerra Russia-Ucraina desta preoccupazione e inquietudine anche per le ripercussioni che può generare sugli scambi commerciali tra imprese italiane e Paesi interessati dal conflitto bellico;

l'export italiano si caratterizza per la molteplicità di soggetti economici e di settori produttivi, distribuiti capillarmente nel territorio, con aziende di medie e piccole dimensioni i cui prodotti sono presenti spesso in un unico mercato estero, con la conseguenza che una sospensione delle esportazioni può determinare una situazione di crisi dalle vaste proporzioni, così come è già accaduto nel recente passato;

secondo una rielaborazione del centro studi di Confartigianato imprese Sardegna «le conseguenze del precedente conflitto russo-ucraino di otto anni fa si sono scaricate interamente sulle esportazioni verso la Russia che, tra il 2013 e il 2021, per l'Unione europea a 27, cumulano un calo del 23,4 per cento, con una maggiore penalizzazione del made in Italy (-21,9 per cento) rispetto alle esportazioni di Germania (-26,1 per cento), Spagna (-21,9 per cento) e Francia (-19,6 per cento)»;

l'Italia non ha ancora recuperato la contrazione subita dell'export visto che il volume delle esportazioni del 2021 verso la Russia è inferiore del 28,5 per cento rispetto al livello precedente allo scoppio del conflitto russo-ucraino;

in questo contesto, la guerra Russia-Ucraina, oltre ad ampliare gli effetti delle crisi energetica in corso, potrebbe rappresentare un ulteriore fattore critico per le imprese manifatturiere italiane, già alle prese con l'aumento delle commodities, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e di personale, l'aumento dei costi di trasporto via container e l'allungarsi dei tempi di consegna;

ad aggravare questa situazione, si segnala l'embargo sui prodotti alimentari provenienti dall'Unione europea posta dal Governo della Bielorussia, circostanza che, come ha denunciato la Coldiretti, «rischia di moltiplicare la produzione di falso made in Italy in un Paese che è già tra i più attivi “taroccatori” delle nostre specialità»;

questa situazione interessa un settore come il made in Italy costituito da migliaia di imprese, spesso di piccole dimensioni, che non sarebbero in grado di fare fronte al mancato guadagno e al danno della perdita delle produzioni per l'improvvisa chiusura, in molti casi, dell'unico mercato di esportazione;

è il caso di sottolineare che la crisi internazionale e il conflitto tra Russia e Ucraina intervengono dopo due anni di pandemia da COVID-19, che ha indebolito e, in molti casi, compromesso intere filiere del tessuto produttivo del Paese; una situazione, questa, che ha comportato la chiusura di molte aziende, la perdita di posti di lavoro e dei livelli di produzione, nonché l'esposizione bancaria per migliaia di imprese rimaste sul mercato –:

se il Governo non ritenga opportuno, per quanto di competenza, adottare iniziative per promuovere un'azione coordinata con i Paesi dell'Unione europea al fine di individuare risorse finanziarie e autorizzare l'istituzione di fondi nazionali finalizzati a ristorare le aziende danneggiate dalla contrazione delle esportazioni per effetto della guerra Russia-Ucraina.

(4-11515)