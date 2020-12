Interrogazione, Viviani Camera Lega, su limitazioni di pesca nel mediterraneo

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05122

presentato da

VIVIANI Lorenzo

testo di

Giovedì 3 dicembre 2020, seduta n. 438

VIVIANI, BUBISUTTI, CECCHETTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO e PATASSINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che interviene al ribasso circa la possibilità di pesca per il Mediterraneo occidentale per il 2021 – una riduzione addirittura del 15 per cento dello sforzo di pesca;

per la tutela della risorsa ittica, già nel 2020 i nostri pescherecci hanno ridotto lo sforzo di pesca del 10 per cento e rispettato le chiusure spazio temporali, come previsto dall'attuale piano di gestione; in mancanza dei dati relativi agli effetti sulle risorse biologiche da parte delle misure messe in atto fino ad oggi, la proposta della Commissione europea di riduzione del 15 per cento circa dello sforzo di pesca non ha motivo di essere;

sarebbe invece necessaria un'opportuna valutazione scientifica degli impatti prodotti dalle misure già attive e senza elementi conoscitivi, non si possono imporre ulteriori diminuzioni «a scatola chiusa», pur nel rispetto dello stesso Regolamento sul Mediterraneo occidentale; questa nuova proposta rischia di produrre effetti peggiori e più a lungo termine del lockdown imposto dalla pandemia;

per scongiurare la messa in atto di nuove limitazioni all'attività della pesca, tutti i rappresentanti di settore italiani, insieme agli omologhi enti operanti in Francia e Spagna, hanno sottoscritto un documento indirizzato alle istituzioni nazionali affinché non appoggino l'iniziativa unionale; è stato anche sottoscritto un appello, insieme al sindacato europeo Etf, al commissario europeo Virginijus Sinkevičius per esprimere contrarietà a questi nuovi provvedimenti che, nel 2021, potrebbero ridurre da un 10 per cento ad un 30 per cento l'attività per la pesca a strascico nel Mediterraneo occidentale;

va sottolineato che esiste un controsenso nel creare ulteriori limitazioni anche laddove, come nell'Adriatico e nello Ionio, non sono presenti le limitazioni imposte da alcuna regolamentazione europea; ricordiamoci infatti che le raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (Cgpm) adottate nel 2019 ad Atene, non sono ancora state recepite nel diritto comunitario e, quindi, non rappresentano per il momento un obbligo per le nostre imprese ed i nostri pescatori;

con questi provvedimenti si continua a prestare attenzione solo all'aspetto ambientale, tralasciando quello economico e mettendo così a rischio la sopravvivenza di alcune marinerie;

nonostante alcuni segmenti siano già sotto i giorni sufficienti per avere un minimo di redditività di impresa, un'eventuale ulteriore riduzione delle giornate e delle zone di pesca comporterebbe un danno irrecuperabile al settore – già duramente colpito dall'emergenza Covid in corso – in termini di fatturato e occupazione, mettendo a rischio persino la sopravvivenza di tante di imprese di pesca;

dopo un 2020 funestato dall'emergenza Covid, che sta mettendo a dura prova il comparto della pesca, anche a causa della chiusura dei canali Horeca, non si può iniziare il nuovo anno 2021 con ulteriori misure restrittive come quelle proposte dalla Commissione europea;

il Piano di gestione del Mediterraneo Occidentale, adottato ormai un anno fa, ha già drasticamente ridotto le zone e le giornate di pesca per la flotta italiana operante nel Mar Tirreno. Nonostante le criticità, il settore della pesca ha comunque rispettato tali misure rigorose con serietà e spirito di collaborazione, non senza subire importanti conseguenze sulla redditività;

sembra che la Commissione europea, a quanto consta agli interroganti, abbia intenzione di respingere la richiesta avanzata dall'Italia di prorogare i piani di gestione attualmente in vigore, esprimendo in questo modo la volontà di continuare con la proposta della riduzione dello sforzo di pesca nei termini sopra citati –:

quali iniziative urgenti, nelle opportune sedi, europee, intenda mettere in atto affinché siano modificati i termini della proposta della Commissione europea al fine di proseguire con le misure in essere che già prevedono, per il 2020, un taglio delle giornate di pesca e il rispetto di chiusure spazio-temporali per tutelare le risorse ittiche.

(5-05122)