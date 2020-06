INTERROGAZIONE, VIVIANI LEGA CAMERA, SU CREAZIONE FILIERA 100% ITALIANA PER IL TONNO ROSSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05923

presentato da

VIVIANI Lorenzo

testo di

Lunedì 8 giugno 2020, seduta n. 352

VIVIANI, MANZATO, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS e PATASSINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

la pesca del tonno rosso costituisce una preziosa fonte di reddito per la pesca italiana. Il tonno rosso, infatti, ha un valore commerciale elevatissimo e anche pochi esemplari catturati rappresentano per i pescatori una possibilità di reddito e occupazione spesso di vitale importanza. Per questo le comunità marinare e i pescatori tutti vanno protetti con ogni mezzo, pur di assicurare esperienza, tradizione e lavoro;

l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha causato, sin dall'inizio, un drastico calo dei consumi di pesce fresco soprattutto dovuto alla chiusura di attività del canale Ho.re.ca., come ristoranti e hotel, e anche per le modificate abitudini dei consumatori che hanno privilegiato, e tuttora privilegiano, l'acquisto di generi alimentari a lunga conservazione o a lunga scadenza; consumi che, anche con la «fase 2», non sono ancora tornati alla normalità;

nel nostro Paese sussiste un problema di equa distribuzione delle quote tra i soggetti già autorizzati, oltre ad un problema di apertura a quelle realtà che si sono viste togliere l'accesso a tali risorse da norme che di fatto hanno escluso tanti piccoli pescatori artigianali; lo scorso anno, invece, grazie ad un decreto del sottosegretario pro tempore Manzato, si era iniziato un percorso a favore della pesca artigianale, aumentando di 80 tonnellate la quota riservata alla pesca accidentale (by-catch) di tonni per valorizzare le potenzialità della piccola pesca costiera;

in questo periodo di emergenza il mercato estero legato al tonno rosso non ha più uno sbocco commerciale dovuto alle restrizioni e al calo dei consumi e il pescato; quindi, non si riesce più a stoccarlo nella maniera adeguata;

la campagna 2020 al tonno rosso è già iniziata, con nuove regole europee che vietano la possibilità di trasferire le quote per gli allevamenti fra Italia e Malta;

la decisione della Commissione europea è arrivata con accordi commerciali già chiusi per il trasferimento nelle gabbie maltesi di ben 2.900 tonnellate di tonno rosso italiane derivanti dalle quote di catture assegnata all'Italia;

motivo per il quale i pescatori italiani sono obbligati a stipulare accordi commerciali con Malta, perché in Italia, fino allo scorso anno, quando il sottosegretario pro tempore Manzato convocò un tavolo con gli addetti del settore, non si è mai fortemente voluta la creazione di una filiera italiana del tonno rosso, una filiera di qualità per poter competere sul mercato internazionale;

il progetto prospettato al tavolo era quello di una filiera completa che avrebbe dato all'Italia la possibilità di non stipulare più accordi con gli allevamenti esteri, ma avrebbe permesso di allevare e vendere in Italia, un progetto industriale che avrebbe valorizzato il prodotto, il made in Italy e la capacità di mantenere ricchezza nel territorio;

a causa della gestione delle quote che ha spinto alla delocalizzazione della filiera, la creazione di una filiera 100 per cento italiana del tonno rosso sarebbe un sostegno importante alle marinerie nazionali e, contestualmente, un'opportunità per gli italiani di portare pescato locale sulle proprie tavole, facendo conoscere un prodotto di grandissima qualità fino adesso poco accessibile dalla popolazione –:

se intenda convocare un tavolo di filiera che coinvolga tutti gli operatori del settore della pesca al tonno rosso nonché continuare sul percorso, già avviato, di creare una filiera 100 per cento italiana, una filiera made in Italy, con l'obiettivo di far rimanere in Italia gran parte di questo valore aggiunto, attraverso investimenti importanti e maggiore occupazione giovanile, visto che l'80 per cento del tonno rosso pescato viene portato all'estero.

(4-05923)

