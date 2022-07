Interrogazione, Viviani Lega Camera, su iniziative volte a contrasto import e commercializzazione cibo sintetico

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12587

presentato da

VIVIANI Lorenzo

testo di

Lunedì 18 luglio 2022, seduta n. 726

VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO, ROMANÒ, PAOLIN e GERMANÀ. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

il mercato dei «cibi sintetici» è in espansione; la commercializzazione dei prodotti che imitano la carne o il latte e proposti come «sostituti» o «alternative» agli alimenti a base di carne o latte ha visto una recente crescita, attirando grossi investimenti da parte di gruppi agroalimentari globali;

in seno al Parlamento europeo si è aperto un dibattito sulla modifica dell'attuale disciplina che regolamenta la denominazione di «carne», prevedendone la possibilità di impiego anche sui prodotti di origine vegetale o sintetica; tre italiani su quattro (75 per cento) bocciano l'arrivo sul mercato di carne sintetica ottenuta in laboratorio;

alla frontiera dei «cibi sintetici», dopo l'hamburger di carne senza carne, si è aggiunto il latte derivato dai piselli trasformati che invitano i consumatori a brindare con questa bevanda a base di vegetali processati, il cui sapore non è assolutamente paragonabile a quello del latte di origine animale, né tanto meno lo sono la sua qualità e genuinità, al quale si è aggiunto ultimamente anche il latte sintetico che utilizza il principio della fermentazione microbica;

i consumatori sono ignari del fatto che la maggior parte di questi cibi di origine non animale è prodotta in laboratorio e non ha nulla a che fare con l'agricoltura italiana, ed anzi, essendo prodotti assolutamente diversi da quelli agricoli, ma che richiamano ad essi, inducono in inganno gli stessi consumatori, rischiando di arrecare un grave danno alla salute dei consumatori e di inficiare la qualità dell'agroalimentare made in Italy;

la Francia ha recentemente pubblicato un decreto contro il «Meat Sounding», vietando la commercializzazione nel Paese di prodotti vegetali che imitano la carne e, altresì, vietando l'uso delle denominazioni della carne come «Jambon», «Pâté» e «Saucisson» per indicare alimenti a base vegetale o coltivati in laboratorio;

questa decisione è importante, in quanto potrebbe stabilire una giurisprudenza che può essere seguita anche da altri Stati membri desiderosi di proteggere il loro patrimonio culinario e garantire informazioni trasparenti ai consumatori;

la produzione di questi prodotti «sostitutivi» degli alimenti è anche accompagnata da aggressive campagne di marketing che portano i consumatori a credere che siano più sani e più sostenibili per l'ambiente. Affermazioni che vengono contestate e discusse in campo scientifico e accademico;

come affermato dall'Efsa in un recente parere sui profili nutrizionali e sull'etichettatura, le proteine vegetali non possono sostituire la carne da un punto di vista nutrizionale. Alcune imitazioni vegetali sono, infatti, dei prodotti ultra lavorati che subiscono profondi processi industriali per assomigliare alla carne, rendendo il loro consumo discutibile, in quanto vengono segnalati effetti negativi sulla salute. Senza uno studio approfondito inoltre, sono messi in discussione anche gli impatti sulla salute della carne coltivata in laboratorio;

la frontiera del «cibo sintetico» si propone come l'ennesimo attacco alla filiera del made in Italy agroalimentare; si dimostra di voler cancellare le filiere agroalimentari, i nostri allevamenti, il nostro indotto, il nostro cordone ombelicale che lega la produzione agricola di eccellenza italiana alle nostre imprese di trasformazione centenarie ed ai nostri territori;

è indispensabile affermare in tutte le sedi opportune il valore delle eccellenze agroalimentari italiane che rendono unici i nostri prodotti alimentari per la loro qualità e genuinità –:

se non intenda mettere in atto iniziative, per quanto di competenza e anche a livello europeo, affinché venga ostacolata l'importazione e la commercializzazione nel nostro Paese, al pari di quanto proposto in Francia, dei «cibi sintetici» che non hanno un'origine animale ma vegetale o addirittura sintetica e che con nomi o marchi potrebbero trarre in inganno il consumatore, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari del made in Italy.

(4-12587)