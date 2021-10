Interrogazione, Viviani Lega Camera, su presenza granchio blu e rischi per biodiversità

Atto Camera

VIVIANI Lorenzo

Venerdì 22 ottobre 2021, seduta n. 580

VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GERMANÀ, GOLINELLI, LIUNI, LOSS e TARANTINO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

il granchio reale blu o granchio azzurro (Callinectes sapidus) è un crostaceo autoctono delle coste atlantiche del continente americano che negli ultimi anni si sta diffondendo anche nel continente europeo;

la specie è stata accidentalmente introdotta in numerose altre parti del mondo (Mare del Nord, Mar Baltico, Mar Nero, Mediterraneo, Mar Giallo) e in Italia è stata segnalata per la prima volta nel 2008 in Basilicata, sulla costa adriatica dell'Abruzzo e della Puglia, nell'alto adriatico da Goro ai lidi ferraresi;

il granchio blu si sta rapidamente diffondendo soprattutto in Adriatico dove le acque calme e poco profonde si sono rivelate un habitat ideale per la sua riproduzione e crescita; dal novembre 2019 gli esemplari pescati in questa zona sono aumentati in maniera sensibile; negli ultimi mesi, sono sempre più numerose le segnalazioni della presenza del granchio blu da parte dei pescatori in Adriatico, non lontano da lagune ed estuari;

il granchio blu è una specie predatoria e voracissima di pesci, molluschi e altri crostacei; pur se presente in numero considerevole, per ora non costituisce un grave pericolo per la biodiversità dell'habitat in cui vive, ma potrebbe diventarlo nel momento in cui il numero crescesse in modo esponenziale; inoltre, è un crostaceo che si riproduce rapidamente, il numero delle sue uova è compreso tra 700 mila e due milioni e 100 mila, a seconda delle dimensioni delle femmine;

la presenza di questa specie nell'Adriatico è uno dei sintomi dei cambiamenti climatici che hanno portato all'aumento della temperatura dell'acqua marina che starebbe facilitando la migrazione di questa specie aliena facendola diventare una presenza stabile nei nostri mari;

il granchio blu è una delle 100 specie considerate più invasive del Mediterraneo e dell'Adriatico, e ha già disturbato gli equilibri naturali delle popolazioni ittiche autoctone, portando a un declino o addirittura all'estinzione di alcune specie, in particolare i granchi locali;

questi crostacei, nelle loro zone d'origine, Stati Uniti e Messico, vengono pescati (circa 58 mila tonnellate) e consumati in grandi quantità perché considerati una prelibatezza, in quanto hanno una polpa molto buona e costituiscono un'importante risorsa economica; si pensi che il loro valore si aggira intorno ai 150 euro al chilogrammo;

se la presenza del granchio blu dovesse diventare eccessiva e quindi essere un reale pericolo per la biodiversità dell'habitat dei nostri mari si potrebbe pensare, come avviene in Grecia, di circoscrivere il problema autorizzandone la pesca e permetterne la commercializzazione;

un crescente interesse economico per questo granchio potrebbe contemporaneamente avere, quindi, due lati positivi: l'utilizzo di una nuova risorsa e la limitazione della sua espansione –:

se il Governo sia a conoscenza del fenomeno esposto in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per trasformare un potenziale pericolo per la biodiversità degli habitat marini italiani in una risorsa economica e fonte di reddito per i pescatori italiani, nonché far conoscere ai consumatori italiani un prodotto dalle qualità eccellenti.

