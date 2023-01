Interrogazione, Zanella Avs Camera, su stop allevamenti intensivi ed esclusione da finanziamenti nazionali e Pac

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00266 presentato da ZANELLA Luana testo di Lunedì 16 gennaio 2023, seduta n. 36

ZANELLA e EVI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

gli allevamenti intensivi, sempre più diffusi nel nostro Paese per soddisfare i crescenti consumi di massa di prodotti di origine animale, in cui migliaia animali dello stesso genotipo vengono tenuti a stretto contatto ed in situazioni di stresse scarso benessere, oltre a rappresentare un rischio per lo sviluppo, la mutazione e la diffusione di agenti patogeni, sono responsabili di buona parte delle emissioni di gas serra, come ammoniaca e metano;

secondo il «Focus sulle emissioni da agricoltura e allevamento», curato dall'Ispra nel 2020, gli allevamenti causano il 79 per cento delle emissioni di gas serra nel settore dell'agricoltura;

tra le sostanze monitorate, l'ammoniaca (NH 3 ) è quella che interessa maggiormente gli allevamenti intensivi, a causa delle grandi quantità di reflui zootecnici prodotti, ricchi di questo inquinante e una volta liberata in atmosfera si combina con alcune componenti (ossidi di azoto e di zolfo) generando le polveri sottili;

l'ammoniaca contenuta nei reflui zootecnici si trasferisce nell'ambiente anche attraverso l'uso dei liquami come fertilizzanti dei terreni agricoli e, a concentrazioni elevate, finisce per diventare un fattore inquinante in particolare per i corpi idrici, causando processi di eutrofizzazione;

l'ammoniaca e i suoi derivati, proprio a causa del loro impatto su ambiente e salute, sono oggetto di specifiche direttive europee che impongono ai Paesi membri target di riduzione e contenimento;

gli allevamenti intensivi rientrano tra le attività monitorate nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-Prtr) istituito con il regolamento della Comunità europea n. 166 del 2006;

secondo un recente rapporto pubblicato dall'associazione ambientalista Greenpeace risulterebbe che sono 894 gli allevamenti italiani che nel 2020 hanno comunicato le loro emissioni di ammoniaca al registro europeo, corrispondenti a 722 aziende, alcune delle quali fanno capo a gruppi finanziari come il colosso assicurativo Generali, a nomi noti del food come Veronesi spa, holding che comprende i marchi Aia e Negroni, o a grandi aziende della zootecnia come il gruppo Cascone;

l'analisi della distribuzione sul territorio degli allevamenti indicherebbe che il 90 per cento di questi si trova nelle quattro regioni della Pianura Padana, con capofila la Lombardia, dove hanno sede più della metà degli stabilimenti registrati come grandi emettitori di NH 3 , area nelle quali si registrano costanti superamenti dei limiti di concentrazione delle polveri sottili, responsabili di quasi 52.300 morti premature in Italia nel solo 2020;

il Veneto è la terza regione in Italia per numero di allevamenti intensivi che emettono grandi quantità di ammoniaca. Nella sola area del Polesine la società agricola Erika gestisce 4 allevamenti avicoli intensivi e avrebbe richiesto il raddoppio di un quinto allevamento, denominato Po5, per complessivi 295.336 capi tra polli, capponi, galli e faraone;

incrociando i dati del registro europeo forniti da Ispra con gli elenchi dei beneficiari dei fondi della politica agricola comune (Pac), si evidenzierebbe come quasi 9 aziende su 10, tra quelle che possiedono allevamenti segnalati nel registro, hanno ricevuto finanziamenti pubblici, per un totale di 32 milioni di euro nel 2020, una media di 50.000 euro ad azienda -:

se i Ministri interrogati siano conoscenza dei fatti esposti in premessa, se i valori di emissione di ammoniaca nelle regioni dove si concentrano i maggiori allevamenti intensivi possano rappresentare un pericolo per la salute umana e quindi comportare la sospensione dell'esercizio delle attività, se non ritengano necessario adottare iniziative per disporre un'immediata moratoria che impedisca l'ulteriore aumento di allevamenti intensivi nelle aree con maggiore densità zootecnica e quali iniziative intendano assumere, per quanto di competenza, per sospendere l'allocazione dei fondi Pac e nazionali agli allevamenti intensivi, a meno che non siano vincolati a efficaci misure di riduzione del numero e delle densità dei capi allevati e dei relativi impatti.

(4-00266)