Interrogazione, Zanichelli M5S Camera, su chiusura stabilimenti Lactalis

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11973

presentato da

ZANICHELLI Davide

testo di

Martedì 3 maggio 2022, seduta n. 686

ZANICHELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

il gruppo Lactalis rappresenta uno dei principali attori dell'industria casearia mondiale e concentra le sue attività in due Paesi principali, la Francia e l'Italia, trattando e valorizzando la diversità dei formaggi a denominazione di origine e di territorio (Dop, Igp e Pat) nonché raggruppando, di fatto, i più importanti marchi di produzione nostrana come Galbani, Invernizzi, Vallelata, Locatelli, Cademartori;

dal 2019 Lactalis risulta essere altresì proprietaria del gruppo Castelli specialità Dop che possiede in Italia 13 stabilimenti adibiti alla produzione casearia;

come riferito in una nota dai sindacati del 22 aprile 2022, il management Lactalis, dopo un analisi definita «sommaria» del business relativo al gruppo Cantelli, ha annunciato la chiusura di 2 stabilimenti da realizzarsi entro il primo trimestre 2023; gli stabilimenti di Reggio Calabria e di Ponte Buggianese in provincia di Pistoia, e alcuni esuberi nello stabilimento di Santa Rita in provincia di Grosseto, motivando la scelta con la necessità «di concentrare gli investimenti sulle strutture economicamente più sostenibili» e di «riportare in equilibrio la gestione operativa dell'azienda, da tempo in sofferenza, e oggi aggravata dall'impatto sui costi di produzione dovuto al protrarsi della crisi pandemica e al nuovo scenario di crisi internazionale»;

le chiusure metterebbero a rischio, secondo quanto riportato dai medesimi sindacati, almeno 150 lavoratori, compromettendo la situazione di altrettante famiglie, in particolare in un settore strategico come quello alimentare;

Lactalis, inoltre, non è nuova a tali procedure come già accadde nel 2019 per lo stabilimento Parmalat di Collecchio, dove venne e posta in essere una procedura di licenziamento collettivo, con la perdita di decine di posti di lavoro giudicati in esubero a seguito di una procedura di razionalizzazione interna alla Parmalat stessa, contestuale allo spostamento di attività presso la capogruppo francese e poco prima della acquisizione del gruppo Castelli –:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se sia intenzionato all'apertura di un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico, convocando i vertici aziendali e sindacali;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di tutelare la posizione lavorativa e la dignità sociale dei 150 lavoratori coinvolti nel comparto dell'agroalimentare italiano.

(4-11973)