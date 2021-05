Interrogazione, Zoffili Lega Camera, su addestramento cani per attività venatoria

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09178

ZOFFILI Eugenio

Martedì 4 maggio 2021, seduta n. 500

ZOFFILI, MATURI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GERMANÀ, GOLINELLI, LIUNI, LOSS e MANZATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

il Dpcm del 2 marzo 2021, anche se non ha apportato modifiche sostanziali rispetto alle precedenti ordinanze del Ministro della salute, ha tacitamente confermato anche le restrizioni previste per l'attività di allenamento e addestramento dei cani impiegati nell'attività venatoria e nella gestione della fauna selvatica. Queste attività si svolgono in apposite aree, previste dalle normative vigenti che possono essere situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio abitazione degli addestratori/allevatori;

sono infatti ammessi gli spostamenti fuori dall'abitazione solo per giustificati motivi di lavoro, salute, necessità e attività sportive che non comportino l'utilizzo di mezzi per spostarsi in comune diverso da quello di residenza;

tali sedute di addestramento sono fondamentali per il benessere di questi animali, che normalmente sono costretti fin da cuccioli in spazi ristretti, se non in appartamenti, e vengono addestrati e allenati per l'esercizio dell'attività venatoria e per i programmi di monitoraggio della fauna selvatica;

la sospensione improvvisa e protratta nel tempo della necessaria mobilità per poter effettuare l'attività di addestramento e allenamento, ne compromette lo stato di salute, con il rischio di pericolose disfunzioni;

dette anormali e nocive restrizioni riguardano tutti i cani che per loro natura hanno bisogno di allenamento ed addestramento continuo per le diverse finalità per le quali sono allevati;

l'allenamento e l'addestramento del cane da caccia è un'attività quotidiana adeguata e costante, utile a mantenere in salute l'animale; gli addestramenti avvengono in apposite zone e nei tempi prestabiliti. In tali apposite aree, oltre all'addestramento e all'allenamento, si effettuano le mostre, le gare e le esposizioni cinofile, la cui gestione è curata dalle associazioni venatorie e dai gruppi cinofili espressioni dell'Enci (Ente nazionale cinofilia italiana), ovvero da imprenditori agricoli singoli o associati;

risulta agli interroganti che già alcune regioni, tramite l'adozione di proprie ordinanze, abbiano previsto una deroga agli spostamenti tra comuni per l'attività di addestramento dei cani nelle zone consentite;

a parere degli interroganti si può e si deve continuare a dare l'assistenza necessaria agli animali dei quali si è responsabili, poiché questa è una fattispecie che rientra pienamente nelle «situazioni di necessità» e/o «per motivi di salute» –:

se non ritengano opportuno, per quanto di competenza, consentire esplicitamente lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani, concedendo la possibilità di spostamento degli interessati, da un comune all'altro, nel totale rispetto della normativa volta al contenimento del Covid-19 e all'interno delle aree prestabilite e in quelle poste all'interno delle aziende, anche se situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, onde evitare che ci siano differenti disposizioni tra regione e regione, al fine di tutelare il benessere degli animali ed il mantenimento del normale livello di efficienza degli stessi, nonché di estendere questa eventualità anche a tutti i tipi di addestramento per cani.

(4-09178)