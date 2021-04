Interrogazioni a risposta immediata, Comagri Camera. Le dichiarazioni del sottosegretario Centinaio

-Su convenzione Agea-Caa

In merito al contenzioso Agea-Caa si fa presente che Agea ha motivato la propria scelta con l’intento di assicurare che lo svolgimento di funzioni pubbliche delegate sia riservato ai Caa. La delega di funzioni pubbliche a soggetti di natura privatistica parrebbe inquadrabile nello schema delineato all’articolo 1 della legge 241 del 1990, che richiede il rigoroso rispetto del principio di imparzialità amministrativa anche da parte del soggetto privato.

La disposizione convenzionale non incide direttamente sullo status giuridico contrattuale dell’operatore dei Caa, comportando in caso di inosservanza una sanzione amministrativa. La sentenza in merito dovrà poi determinare la legittimità dell’operato dei Caa rispetto alla previsione convenzionale impugnata.

-Sulla ripartizione fondi Feasr

Dopo un lungo e complesso negoziato che ha visto protagonisti unicamente le regioni, il presidente della conferenza regioni prendendo atto dell’inconciliabilità delle posizioni ha proposto un confronto col ministro Mipaaf.

Sono state dunque sottoposte due posizioni. Una basata sull’utilizzo di criteri oggettivi e l’altra sul mantenimento di criteri storici.

I criteri di allocazione sono stati definiti oggettivi dalle regioni proponenti e non dal ministero, senza attribuire giudizi di valore. La tempistica per raggiungere l’accordo risulta un fattore limitante e particolarmente sfidante. In tale contesto il ministro Mipaaf ha avanzato una proposta di riparto che intende valorizzare entrambe le posizioni rappresentate, basate sull’utilizzo di ambedue i criteri. Nonostante tale tentativo di mediazione non è stato ancora possibile raggiungere un accordo.

-Su app Yuka, nutriscore e nutrinform bactery

La corretta informazione sugli alimenti è stata sempre una priorità del ministero, il cui obiettivo è fornire al consumatore indicazioni idonee e veritiere. Ciò a cui teniamo fortemente è informare il consumatore, e non condizionarlo. Questa è infatti la filosofia del nostro sistema Nutrinform bactery, che a differenza di altri fornisce informazioni giuste per orientare il consumatore verso scelte alimentari salutari. Purtroppo assistiamo ad una crescente adesione al sistema nutriscore, determinato dall’immediatezza dei colori che orienta in maniera semplicistica il consumatore. In questa ottica nasce l’app francese Yuka. Detta applicazione basandosi su un sistema di banche dati non certificato e privo di alcuna rappresentatività territoriale, nazionale ed europea, non possiede alcuna valenza istituzionale. Rappresenta di fatto un prodotto commerciale privo di base scientifica.

-Su iniziative a tutela aziende colpite da eventi calamitosi

Ricordo che gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale per il sostegno alle imprese colpite da avversità atmosferiche eccezionali, possono essere attivato solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura del rischio con polizze assicurative agevolate. Pertanto gli agricoltori devono provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, tra l’altro dal contributo statale fino al 70% della spesa premiale sostenuta. Tuttavia emerge che la capacità assuntiva offerta dalle compagnie non sia riuscita a coprire integralmente le richieste delle imprese agricole. Questo, insieme al fatto che esistono ancora importanti distretti produttivi che non fanno ricorso alle assicurazioni agricole agevolate, determina una crisi del settore ogni qual volta si verifichi un evento climatico avverso. Le assicurazioni agricole agevolate rappresentano il principale strumento di interventi messo in campo dallo stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito.

Il ministero si impegna comunque ad un adeguato stanziamento finanziario che consenta l’erogazione degli interventi compensativi a favore delle imprese agricole danneggiate che al momento dell’evento non avevano una copertura assicurativa. Su proposta delle regioni territorialmente competenti potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole previste dalla pertinente normativa.

-Su iniziative a favore del settore pesca

L’entrata in vigore del regolamento Ue 2022 del 2019 che istituisce un piano pluriennale per il mediterraneo occidentale rappresenta una grande sfida per l’Italia e vede tra le sue misura una significativa riduzione dello sforzo di pesca. Per raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca, l’arresto temporaneo rimane una delle misure più efficaci. Al fine di assicurare l’attivazione di tale misura per gli anni 2018-2020 la commissione ha chiesto all’Italia di garantire il raggiungimento del cosiddetto rendimento massimo sostenibile, un parametro che indica la sostenibilità dell’attività di pesca. Sarà necessario rispettare fino al 2023 determinate percentuali di riduzione dello sforzo di pesca. Il tema della riduzione è stato centrale nel negoziato che ha coinvolto l’Italia e la commissione Ue, rappresentando le criticità di tutta la filiera ittica derivante dallo stop degli operatori del settore. Pertanto continueremo a ribadire nelle sedi europee che riduzioni costanti delle giornate di pesca possono essere incoerenti con le redditività delle singole imprese. Parallelamente tramite il ministero del lavoro finanziamo annualmente un sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima.

-Su iniziative a favore aziende vitivinicole colpite dalla crisi

Tra tre settimane convocheremo il tavolo del vino per capire direttamente dagli operatori del settore le problematiche che maggiormente colpiscono la filiera.

L’aiuto nazionale previsto alle imprese vitivinicole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine e indicazione geografica, attraverso la pratica della vendemmia verde parziale, è rivolta ai produttori che abbiano presentato la dichiarazione di raccolta uve nelle ultime cinque campagne. Sono state presentate 5.480 domande per un importo pari a 38,2 mln di euro. Agea ha avviato le attività istruttorie per la verifica dei dati. Il primo pagamento sarà accreditato alle aziende entro il 19/20 aprile. Un successivo pagamento verrà effettuato entro la fine del corrente mese così da poter pagare le ulteriori posizioni. Seguiranno ulteriori pagamenti e proseguiranno man mano che saranno effettuati i controlli sui dati.