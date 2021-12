Invaso di Pianfei, Bergesio: Finanziata prima tranche all’invaso di Pianfei . Bene l’impegno della Regione e del Ministero

“L’acqua rappresenta un elemento vitale dell’economia territoriale. Da tempo chiedo maggiore attenzione alla questione degli invasi come soluzione al problema della siccità che in questi anni ha duramente colpito l’agricoltura anche nella nostra regione. Ad oggi in estate solo l’11% delle precipitazioni viene viene riutilizzato perché non abbiamo la possibilità di mantenerlo - dichiara ancora Bergesio, che è PresidenteDi Acque Irrigue Tav-Tecnico -. Quello ottenuto oggi per Pianfei è un finanziamento strategico per il territorio monregalese, dove l’agricoltura ha un peso fondamentale sull’economia locale. Ringrazio il Viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli e l’assessore regionale Marco Protopapa che si sono attivati subito per risolvere le problematiche e le esigenze espresse dal settore e dalla nostra terra”.

