Ippica, Anzaldi (Vigilanza Rai): totale assenza del settore dal palinsesto della tv pubblica

"Gentile Presidente,

in riferimento alla comunicazione che abbiamo ricevuto in merito all'assenza del settore ippico ed equestre nei palinsesti Rai, credo che sarebbe opportuna da parte Sua una valutazione affinché la questione venisse sottoposta alla Rai.

Come ci ha ricordato la lettera firmata da alcune associazioni e personalità del settore, l'ippica rappresenta un ambito che interessa decine di migliaia di persone ed ha un indotto non solo sportivo ma anche economico davvero rilevante, a maggior ragione in un paese come il nostro dove storicamente la tradizione equestre è molto radicata.

In ottemperanza al Contratto di Servizio, che richiede un'informazione completa a 360 gradi in tutti gli ambiti sportivi, risulterebbe davvero poco comprensibile un eventuale ostracismo nei confronti di questo settore.

Nel rispetto degli operatori e dei tanti appassionati dell'ippica, credo che sarebbe doveroso e ampiamente giustificato un segnale di attenzione da parte della Commissione". Così Michele Anzaldi, segretario della Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in una lettera al presidente Rai.