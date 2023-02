Irrigazione, il CER premiato da Università di Padova per gli esiti del progetto POSITIVE

Il CER, Canale Emiliano Romagnolo, ha ricevuto presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova un importante riconoscimento in occasione della XVIII edizione del Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente” per l’innovazione nella ricerca all’interno del progetto POSITIVE – Protocolli Operativi Scalabili per l’agricoltura di precisione.

Il progetto POSITIVE, finanziato nell’ambito del POR-FESR 2014-2020, ha avuto il merito di tradurre le potenzialità tecnologiche dell’irrigazione di precisione in concrete tecniche gestionali. Nello specifico, presso Acqua Campus sono stati sviluppati protocolli operativi informatici per l’integrazione dei dati satellitari nel consiglio irriguo di IRRIFRAME, sistema di supporto ad ANBI gestito dal CER.

La Giuria del Premio, composta da esperti ed autorità accademiche, ha insignito all’equipe del progetto la menzione Fuori Concorso riconoscendo le potenzialità di quest’innovazione per l'efficientamento e la sostenibilità delle pratiche irrigue. Basti pensare che, in una simulazione condotta dal CER, il risparmio idrico potenziale annuo può raggiungere 20 milioni di metri cubi, qualora il sistema venisse implementato su tutta la superficie regionale coltivata a mais e pomodoro.

Iniziativa di respiro internazionale, il Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” costituisce un esclusivo riconoscimento per tesi di laurea, studi, progetti, pubblicazioni, protocolli, invenzioni, brevetti, attività nel campo dell’Idrogeologia, quale specifico contributo alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio idrogeologico. Inoltre, con la sua sezione Fuori Concorso, il Premio intende valorizzare opere e iniziative che vanno ad arricchire e a diffondere la conoscenza, il rispetto e l’amore per la risorsa idrica.