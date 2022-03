Ismea, agriturismo e multifunzionalità. Angelini (Mipaaf): oltre 15 miliardi dal piano strategico per lo sviluppo rurale

"Siamo in un momento cruciale che ha visto l'impegno di ministero e regioni per arrivare a presentare il piano strategico della Pac entro il 31 dicembre. Ci sono stati temi predominanti, come sostenibilità e transizione ecologica, con ben 10 miliardi tra primo e secondo pilastro dedicati. Sulla parte di sviluppo rurale abbiamo trovato una mediazione per definire gli interventi anche in assenza di un riparto dei fondi Feasr. La necessità era ineludibile e siamo giunti alla presentazione nei termini. L'Italia fa parte di una prima serie di risposte che saranno formalizzate il 1° aprile. Ieri si è tenuta una prima riunione a margine dell'Agrifish ed entro il 30 settembre l'Italia potrà presentare un piano strategico sulle ulteriori osservazioni. Il Consiglio europeo si è dimostrato disponibile ad introdurre delle deroghe contingenti rispetto all'emergenza attuale. Il Piano strategico concede 17 miliardi agli aiuti diretti. Gli ecoschemi sono una novità introdotta nella nuova Pac e su questi Mipaaf e regioni hanno condiviso l'utilizzo anche per riequilibrare alcuni settore duramente colpiti dalle nuove normative. Per lo sviluppo rurale saranno disponibili oltre 15 miliardi, tra cui per la multifunzionalità nell'agricoltura, come la diversificazione, 277 milioni. Per la produzione delle energie rinnovabili ci sono 385 milioni di euro".

Così Simona Angelini Direttore generale del Mipaaf, in occasione del convegno organizzato da Ismea sul mercato dell'agriturismo.