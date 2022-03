Ismea, agriturismo e multifunzionalità. Saccardi (Regione Toscana): agriturismo grande risorsa per l’agricoltura e per il presidio del territorio

"L'agriturismo è per l'agricoltura una grande risorsa. Le aziende hanno avuto la possibilità di sopravvivere grazie a questa attività. L'ospitalità è un sistema per evitare lo spopolamento dei nostri territori. L'agricoltura vive oggi una fase di difficoltà, soprattutto in luoghi difficili e disagiati, ma sono presidi straordinari del territorio. Bene, l'agritursmo è una modalità di sopravvivenza e di permanenza. Il Covid non ha certo aiutato e la chiusura delle strutture ha messo in difficoltà tutti. La Toscana ha attivato misure di sostegno fino a 14,5 milioni di euro per 4500 aziende agrituristiche, quasi l'80% del totale. La sofferenza è stata evidente, ma nella nostra regione il settore ha ripreso molto rapidamente, una volta rallentata l'emergenza: gli alberghi di Firenze erano sostanzialmente vuoti, mentre gli agriturismi hanno registrato buone presenze, grazie alla vita all'aria aperta e alla maggiore sicurezza sanitaria. I dati attuali sono positivi, anche per le prenotazioni. Per questo abbiamo fatto una legge sull'eno-turismo e in consiglio regionale stiamo cercando di approvare una nuova norma sul turismo legato all'olio. Si tratta di nuove risorse per l'agricoltura, un nuovo modo di commercializzazione. Il rapporto Ismea è di formazione e informazione e presentarlo qui è un grande onore".

Così Stefania Saccardi, Assessora all'Agricoltura e Vice -Presidente della Regione Toscana, in occasione del convegno organizzato da Ismea sul mercato dell'agriturismo.