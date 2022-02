Ismea, al fianco delle imprese per traghettarle nell’agricoltura smart. Al via il 7 marzo BTA. Gli interventi di Frascarelli, Rolfi e Zaganelli

"Le opportunità di Ismea per il sostegno alle imprese agricole lombarde", questo il primo di una serie di incontri organizzati da ISMEA in collaborazione con alcune regioni, finalizzati a far conoscere le opportunità offerte dall’Istituto, a sostegno dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano.

Molti i temi affrontati nel corso dell'appuntamento promosso dall’Assessore regionale all’agricoltura, Fabio Rolfi e dal Presidente di ISMEA, Angelo Frascarelli, che ha avuto come focus la centralità del sistema agroalimentare in un momento complesso, da un lato condizionato dai costi crescenti delle materie prime e dell’energia, dall’altro in piena transizione verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica anche grazie alla nuova PAC e al PNRR. Particolare attenzione poi al sistema di misure e strumenti ISMEA messi a punto per rispondere con efficacia alle esigenze del settore, dallo sviluppo d’impresa, all’accesso al credito, al finanziamento degli investimenti.

Di seguito gli interventi:

Per saperne di più.