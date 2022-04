Ismea al Macfrut di Rimini: tutte le iniziative e gli eventi in programma

Ismea sarà presente al Macfrut 2022, in programma a Rimini - Expo Centre dal 4 al 6 maggio 2022 - Padiglione D3, Stand 67.



Anche in questa edizione, Ismea ospita, come espositrici, tre aziende di eccellenza nel settore ortofrutta e propone presso il proprio stand una serie di eventi e iniziative tematiche.



Mercoledì 4 maggio alle ore 13,15, presso l’Area Talk dello stand, si terrà il convegno “Filiera ortofrutticola: dall’analisi dei costi alla creazione del valore”, che verrà introdotto dall’intervento del Presidente di Ismea Angelo Frascarelli. Due le sezioni in programma: la prima, ”Lo scenario”, con relatori Fabio Del Bravo, Ismea; Paolo Tolomei, Direttore generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari ICQRF; Massimiliano Delcore, Presidente OI “Ortofrutta Italia”. La seconda, dal titolo “Mercato, costi di produzione e creazione del valore: esempi pratici e testimonianze”, con relatori Roberto Della Casa, Docente Università di Bologna; Mauro Aguzzi, Presidente consorzio di tutela Melone Mantovano IGP; Azienda agricola Lo Bianco; Azienda agricola Ioppì e OP Assofrutti (queste ultime presenti con un proprio desk allo stand Ismea). Modera il convegno Roberto Della Casa.



Sempre il 4 maggio, la mattina dalle 11 alle 13 presso l’Area Talk sarà possibile partecipare alla degustazione guidata Ismea-Agroter “Alla scoperta del valore del pomodoro - Osservatorio sul Mercato dell’Ortofrutta”, attività volta a comprendere se esista davvero una soggettività marcata nel gusto del pomodoro, attraverso blind test di due tipologie di pomodori ciliegini. La degustazione si ripeterà anche nel pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00 e il giorno successivo, 5 maggio, negli orari 10,00-13,00 e 16,45-17,30



Giovedì 5 maggio dalle 15 alle 16,30 nell’ Area Talk è la volta del convegno“Professione Ortofrutta Bio: le migliori prospettive e le maggiori difficoltà del biologico si concentrano nella filiera frutta e verdura”, con la partecipazione di esponenti della ricerca scientifica in agricoltura biologica, delle associazioni che rappresentano le OP ortofrutticole e di diverse aziende produttrici di frutta e verdura bio.



Sempre giovedì 5 maggio, Ismea mette a disposizione nell’Area Lounge dello stand i propri esperti ne “Gli angoli tecnici – consulenza on demand Ismea: Business plan on line/Strumenti finanziari per le imprese agroalimentari” (10-12,30 e 16,30-17,30). Sarà possibile, per le aziende interessate, prenotarsi direttamente allo stand in Fiera. Gli appuntamenti con gli angoli tecnici sono previsti anche il giorno successivo, 6 maggio, dalle 10,30 alle 12,30.



Infine, venerdì 6 maggio è in programma, nell’Area Talk, la mattina dalle 9,45 alle 10,15 la Presentazione per gli Istituti tecnici agrari: BPOL - Business Plan On Line - il modello Ismea/RRN per la redazione del business plan nelle imprese agricole e agroalimentari.



Dalle 11 alle 12,45, nell’Area Talk, si terrà il convegno “Le Indicazioni geografiche e l’offerta di ortofrutta di qualità” - La valorizzazione delle eccellenze ortofrutticole nazionali, che analizza il ruolo delle IG ortofrutticole nella strategia nazionale per il settore, le potenzialità di crescita e gli strumenti di valorizzazione esistenti, insieme ad alcuni Consorzi di Tutela ed esperti del settore.



Per tutta la durata del Macfrut, le aziende interessate potranno raccogliere presso lo stand ISMEA le informazioni sugli strumenti che l’Istituto mette a disposizione del settore agroalimentare.

Si ricorda che, per l'ingresso in fiera, è necessario effettuare la registrazione per ottenere il pass gratuito a questo link Macfrut , inoltre per la partecipazione all'evento del 4 maggio “Filiera ortofrutticola: dall’analisi dei costi alla creazione del valore” , è necessario accreditarsi, entro martedì 3 maggio, al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1ql1SxsINoXOaiOR0Zg_eW_wnUa6fAN_8jiFNO0AbfDU