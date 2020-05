ISMEA, BELLANOVA: DESTINATO RISORSE IMPORTANTI AL SETTORE AGRICOLO, ORA COMPRARE ITALIANO PER AIUTARE IMPRESE. PRESIDIARE MERCATI PER RIPARTIRE CON EXPORT

“Un miliardo e 150 mln sono le risorse destinate al settore, una buona dote per continuare a fare un lavoro importante. Risorse che saranno impiegate ad esempio per il florovivaismo e il comparto agroturistico che hanno avuto perdite enormi, ma anche per quei settori forti come il vino per il quale, oltre i 50 mln destinati con l’accordo con le regioni per quanto riguarda la distillazione, abbiamo inserito 100 mln di euro in questo decreto destinati alla vendemmia verde, perché non possiamo abbassare la qualità dei nostri prodotti. Dobbiamo intervenire per garantire la sostenibilità economica per quelle filiere di qualità che garantiscono ai nostri prodotti e alla nostra immagine di fare il giro del mondo” sottolinea il ministro.

