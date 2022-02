Ismea, Frascarelli: il tema della transizione ecologica ci proietterà nel futuro

"Abbiamo come obiettivo lo sviluppo delle imprese agricole. Il tema della transizione ecologica e digitale è la direzione che ci proietterà in maniera competitiva nel futuro. Del resto i documenti europei hanno una visione a 30 anni, date entro la quale dovremo raggiungere la neutralità climatica. Abbiamo 7 politiche che stanno crescendo, tra cui la strategia Farm to Fork per l'agricoltura rispetto dell'ambiente e del consumatore. Questa strategia ha dei numeri importanti, come quelli della riduzione dell'uso di chimica e fitofarmaci e l'accrescimento del biologico. Su questo indirizzo vanno indirizzate anche le risorse di Ismea. I cittadini europei chiedono agricoltura biologica, intesa come salute dell'ambiente, occupazione, suolo, acqua. Allo stesso tempo i consumatori vogliono risparmiare, vuole salute e ambiente. Questi sono i motivi per cui un imprenditore deve guardare alla transizione ecologica, sta cambiando il modello di agricoltura, da qualla industriale degli anni '70 alla multifunzionalità: basti pensare alla diffusione degli agriturismi. Oggi dobbiamo pensare all'agricoltura smart: significa sostenibilità e attenzione all'alimentazione, nuovi prodotti sicuri e di qualità. Tutto questo si fa tramite l'innovazione, così da aumentare la resistenza agli shock, come quelli del clima e quelli del mercato. Oggi dobbiamo produrre e vendere a prezzi alti, ma è possibile attraverso idee e progetti. Come finanziare questa transizione? Tramite finanziamenti pubblici, l'accesso al credito, ci sono interventi nazionali come le Leggi di bilancio e il PNRR. Tutto questo però è legato ad un progetto di sviluppo".

Così Angelo Frascarelli, presidente Ismea, nel convegno "Le opportunità di ISMEA per il sostegno alle imprese agricole lombarde".