ISMEA, GLI INTERVENTI. L’ABBATE: LAVORI IN CORSO PER MISURE VINO E FLOROVIVAISMO. BORRIELLO: BYPASSIAMO BANCHE. DE CASTRO: DA FLESSIBILITÀ PSR 1,3 MLD

“Questo è un primo momento di discussione che Ismea organizza e che proseguirà nelle prossime settimane. Oggi parliamo di cosa l’Europa può fare nell’immediato per sostenere l’agricoltura e come organizzare la pac per il futuro” dichiara Raffaele Borriello, direttore generale Ismea, presentando la conferenza web.

“C’è tanta confusione in questo momento e stiamo cercando di fare cose concrete e non solo di pensarle, in modo da far arrivare con rapidità e direttamente alle imprese le risorse. Per questo come Ismea abbiamo rilanciato la cambiale agraria, cioè la possibilità che le imprese agricole possano avere dei mutui direttamente da Ismea bypassando il sistema bancario” prosegue.

“Sui media è apparsa la notizia che Ismea non interviene per gli agriturismi ed è una bugia, perché gli agriturismi sono imprenditori agricoli. Per lavorare bene c’è dunque bisogno di un’informazione corretta e di trasparenza.

Dal nostro rapporto sui mercati agroalimentari durante il covid emergono poi temi interessanti, come quello sul tema dei consumi e degli approvvigionamenti. Notiamo crisi settoriali che si accentueranno a causa della crisi” conclude Borriello.

“Le misure all’interno del regolamento transitorio che abbiamo votato in comagri adesso andranno direttamente in plenaria, e dubito che ci saranno cambiamenti. Il regolamento transitorio va così a dare certezza giuridica sulla gestione della politica agricola fino a dicembre 2022. Per cui la nuova pac inizierà il primo gennaio 2023” dichiara Paolo De Castro, vice presidente della commissione agricoltura del parlamento europeo.

“In questi due anni andremo avanti con le risorse che saranno approvate a breve entro l’estate. Questo significa avere dal primo gennaio 2021 le nuove risorse che probabilmente non saranno molto diverse dall’attuale perché il Covid sta facendo capire a tutti l’importanza del settore agroalimentare, sarebbe un delitto fare dei tagli. Ci aspettiamo perciò una pac finanziata alla pari o con un taglio minimo” aggiunge.

Una importante novità riguarda la gestione degli strumenti del rischio, abbiamo esteso quella riduzione del danno dal 30 al 20% allargando la platea dei beneficiari.

Importante anche il recupero dei diritti di impianto perché riguarda un pacchetto di migliaia di ettari che altrimenti avremmo perso e potrebbe essere una risposta alla situazione drammatica che vive la Puglia.

Unica norma che invece non è passata è stata quella per semplificare la trasformazione dei consorzi di tutela in Op” prosegue De Castro.

“Altro ragionamento invece riguarda le misure di mercato e devo dire che sono molto buoni questi undici atti, di cui nove di implementazione e tre delegati. Ci sono tante cose da correggere per il settore ortofrutticolo e per quello del vino, oltre al fatto che sono stati esclusi alcuni comparti come quello dei vitelli o l’ammasso privato nei suini. Non c’è ancora piena consapevolezza a Bruxelles che questa crisi va ad intaccare una parte importante del mercato, perché l’Horeca non è una questione piccola e riguarda un quarto del mercato ed il Made in Italy sta soffrendo ancora di più perché noi siamo forti nel food service” sottolinea.

“Importante inoltre è la flessibilità dei piani di sviluppo rurale per fare una iniezione di liquidità agli agricoltori. Ricordo che tra fondi non impegnati e fondi comunitari abbiamo a disposizione un pacchetto di 1,3 miliardi per dare ristoro immediato ai settori più colpiti.

Sulla manodopera essendo stato tra i precursori del voucher non posso che essere d’accordo ma in questo momento c’è bisogno anche di flessibilità. L’Europa ha fatto green deal ma i paesi non lo rispettano, perché abbiamo blocchi di lavoratori fermi alle frontiere e che non riescono ad arrivare. C’è un problema sul mancato rispetto delle regole di libera circolazione dei lavoratori e servono anche regole di flessibilità sulla quarantena di questi lavoratori” conclude De Castro.

“Devo dire che l’incontro con il commissario all”agricoltura europeo è stato del tutto insoddisfacente per quanto riguarda il tema degli ammassi e per le risorse messe in campo che sono ridicole. Parliamo di circa 80 mln per tutti i settori produttivi, e c’è una totale assenza per alcuni comparti strategici” dichiara Ettore Prandini, presidente Coldiretti.

“Molte filiere non sono state prese in considerazione come comparto suinicolo per il quale non è previsto ammasso e nemmeno risorse. Anche il settore avicolo ha delle criticità, basti pensare che abbiamo una sovrapproduzione in Europa come in Polonia, col rischio di una offerta di prodotto con prezzi stracciati. C’è un’assenza di risposte anche per il comparto florovivaistico, perché si dovrebbe utilizzare immediatamente il fondo emergenza, chiediamo perciò di impiegare subito i 500 mln a disposizione” prosegue.

“Anche comparto vitivinicolo col tema della vendemmia verde è un tema molto delicato, ovvero la distruzione del prodotto in campo, invece del 100% noi chiediamo di passare al 50% e di inserire risorse aggiuntive comunitarie. Se pensiamo di risolvere questa crisi solo con risorse di stato membro non risolveremo le richieste di tutte le imprese agricole. Di fronte a questa situazione non ci deve essere alcun taglio sulla pac, ma anzi occorre aprirla anche ad altri comparti che non ne hanno mai beneficiato” afferma Prandini.

“Settore avicolo: abbiamo paesi extra Ue come Ucraina oppure Ue come Polonia che fanno grandi investimenti, ma non possiamo avere paesi a marce diverse allora bisogna far sì che anche questi settori entrino nel discorso pac. Dopo covid si apriranno sfide anche su benessere e sostenibilità e se non saremo capaci di affrontarle rischiamo di perdere le posizioni conquistate sul mercato estero.

Dobbiamo essere veloci a dare risposte alle imprese altrimenti le aziende non ripartiranno, ed in questo Ismea ci può aiutare molto” conclude il presidente di Coldiretti.

“Siamo in una situazione mai vissuta nella storia e l’Europa deve prendere consapevolezza di questa situazione anomala andando ad utilizzare strumenti nuovi ed efficaci oppure sarà difficile riprendersi.

Servono risorse nuove per tutelare il nostro sistema produttivo perche il mondo pre covid non esiste più” afferma il sottosegretario Mipaaf L’Abbate

“Il Ministero si è attivato subito, chiedendo in Europa di risolvere alcune questioni ma le risorse messe in campo sono ancora troppo poche e chiediamo uno sforzo ulteriore. Abbiamo ribadito lo stop a qualsiasi taglio pac e di porre fine alla convergenza esterna. Abbiamo portato il tema agricolo a livello di discussione tra capi di governo” prosegue.

“Nel cura Italia sono stati stanziati 25 mld con misure che riguardano anche l’agricoltura come cassa integrazione, bonus lavoratori, sospensione mutui. Ma anche misure specifiche come fondo di 100 mln per garanzie ismea per dare liquidità alle imprese o i 50 mln per fondo indigenti.

Nel cura Italia c’è anche un fondo 100 mln per settore avicolo ma introdotto anche misure per sburocratizzazione di imprese agricole e visite mediche” aggiunge L’Abbate.

“Stiamo lavorando per il decreto prossimo, con 55 mld a disposizione. Lavoriamo a pacchetto misure per vino e lavoriamo a florovivaismo con indennizzi, perché hanno perso 70% della produzione. Cerchiamo di difendere il settore primario da visioni miope che vengono dall’esterno.

Su export abbiamo rafforzato gli strumenti per poterlo sostenere in questa fase” conclude.

“Su pac bene la strada che stiamo intraprendendo. Evitare cambiare norme e mantenere risorse è risposta utile e importante in questa fase. In merito al dibattito che c’è stato ultimamente sull’inquinamento derivati dalla zootecnica voglio ricordare come l’Italia abbia la produzione zootecnica più sostenibile al mondo. Abbiamo tanti settori in difficoltà nonostante agricoltura non si sia mai fermata e su questi dovremo lavorare tanto.

Completeremo poi la riforma Agea che ha già pagato diversi milioni di euro in smart working” dichiara invece il Presidente della comagri camera Gallinella.

