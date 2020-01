ISMEA, LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI: RIDUZIONE COSTI E MAGGIORE AUTONOMIA. RISULTATI RAGGIUNTI, PROSEGUIRE SU QUESTA LINEA

Semplificazione e riduzione delle spese, giovani in agricoltura, ricambio generazionale, autoimprenditorialità in agricoltura, rafforzamento delle imprese agricole, agroindustriali ed agroalimentari, Fondo latte, agevolazione di accesso al credito, programmi di assistenza tecnica al MIPAAFT e alle Regioni per la gestione della Rete Rurale Nazionale e la sperimentazione di strumenti innovativi per la gestione dei rischi in agricoltura. Sono queste le attività portate a termine con successo - secondo la Corte dei Conti - da Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

Nel corso del 2018 ISMEA - si legge nella relazione della Corte dei Conti che AGRICOLAE allega a piè di pagina - ha proseguito il percorso di sviluppo delle attività, consolidando nel settore agroalimentare il suo posizionamento strategico voluto dal Legislatore negli ultimi anni.

"Sono stati potenziati gli strumenti esistenti, nonché portate a compimento le nuove iniziative, secondo i principi dell’innovazione, della semplificazione e della trasparenza, rafforzando al contempo i meccanismi di controllo. In particolare, è stato attuato il “Bando per l’insediamento di giovani in agricoltura” con una dotazione finanziaria complessiva pari a 70 milioni di euro e rafforzati gli strumenti per il sostegno alle imprese beneficiare in difficoltà", scrivono ancora i magistrati della Corte dei Conti.

Sotto il profilo dell’efficienza gestionale, "è stato completamente realizzato il piano di interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento approvato con decreto interministeriale n. 12188 del 16 settembre 2016: a conclusione del triennio oggetto del piano, le politiche di contenimento e di efficientamento dell’Istituto hanno consentito il superamento di tale obiettivo con una riduzione complessiva del 41,4 per cento".

In un’ottica di semplificazione e innovazione è stato elaborato un piano triennale per i sistemi di Information and Communications Technology finalizzato all’informatizzazione e all’integrazione dei processi.