Ismea, Lollobrigida: in Irlanda problema serio con consumo eccessivo di alcool, ma scelta strada sbagliata. VIDEO

"Abbiamo raccontato l'incontro con il mio collega irlandese che mi ha sottolineato che la scelta non era ovviamente del suo settore, ma era, diciamo, indirizzata dal Parlamento, credo con una norma del 2018, l'alcol Act. E un problema più serio di quello che abbiamo noi con il consumo eccessivo di alcol e quindi come Parlamento avevano dato degli indirizzi corretti per limitare l'eccesso di alcol. Quello che ho voluto sottolineare che hanno scelto la strada sbagliata".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro del Masaf, a margine della presentazione del nuovo progetto Ismea a Roma.

"Quello che mi ha raccontato lui era ovviamente che era un tema del Ministero della salute e gli ho detto guarda noi siamo un Governo coeso, c'è grande collaborazione e quindi chiederò al Ministro della salute di contattare il collega irlandese per affrontare insieme il tema dei danni che può provocare l'eccesso di alcol. Per raccontare il vino bisogna guardare al suo complesso, non solamente al singolo aspetto, cioè l'alcol, una presenza minoritaria estremamente minoritaria all'interno di una bottiglia rispetto ad acqua, fruttosio vitamine".

"Ci sono poi i tannini che sono prodotti utili alla alle vicende legate al quadro cardiovascolare di chi di chi li assume ci sono altre sostanze polifenoli che fanno bene alla salute, quindi il vino deve essere guardato anche dal punto di vista della salute nel complesso se uno guarda un farmaco un farmaco tu lo prendi per una cosa magari ha anche degli effetti collaterali. La valutazione del vino io credo che sia nel suo complesso una valutazione anche dal punto di vista della salute una valutazione positiva. L'eccesso è sempre negativo di qualsiasi sostanza e qualsiasi abuso va contrastato e combattuto".

Il ministro è poi intervenuto ancora sulla questione Nutriscore: "Il problema principale è cercare di comprendere come la qualità non debba diventare uno stigma: rispetto alle le produzioni non si sostituisce la qualità dei prodotti con una standardizzazione dei prodotti. In Francia sono entrato in un supermercato importante per valutare qual erano i prodotti che loro contrassegnano con il Nutriscore e credo che qualsiasi essere senziente si renda conto che le valutazioni dei prodotti non sono spiegabili. C'era il succo di limone di Sicilia catalogato B o c'era una cosa che loro chiamano carbonara che loro diffondono con categoria B, come il succo di limone".

"Poi però, in bella vista, c'era un grande scaffale che esaltava la A gigante di quel prodotto, con un unico problema: mentre gli altri prodotti erano tutti distinguibili, in quello scaffale c'era scritto grande: Questo è cibo, perché non c'era nessuna possibilità di distinguere quel prodotto e rispetto a un detersivo. Noi non vogliamo una società nella quale per capire che quello che abbiamo davanti è commestibile bisogna ricorrere a una lettura attenta delle etichette. Le letture attente delle etichette servono per informare le persone di quello che stanno mangiando, delle differenze tra l'uno e l'altro prodotto, ma non possono diventare l'unico modo per capire che hai davanti del cibo o le foto".