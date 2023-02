Ismea Lollobrigida: progetto Generazione Terra per dare possibilità a giovani con idee e passione. VIDEO

"Nella conferenza sono stati spiegati alcuni elementi importanti. Si riparte da questo progetto, fermo da qualche tempo per dare la possibilità a giovani che hanno buone idee, che hanno voglia e che hanno passione di sviluppare l'agricoltura, dotandoli di risorse finanziarie ed economiche che gli permettono l'acquisto e l'utilizzo dei terreni".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro del Masaf, a margine della presentazione del nuovo progetto Ismea a Roma.

"Le novità rispetto al passato e che sottolineo essere molto virtuose, riguardano non solo l'economicità di oggi ma la sostenibilità anche di progetti per il futuro. L'utilizzo di terre delle aree interne che magari sono state abbandonate, che oggi non sono economicamente vantaggiose ma che in futuro, agganciandosi alla qualità, alla tipicità del prodotto, potrebbero entrare in un mercato virtuoso che valorizza la qualità e la tipicità del prodotto"

"Questi sono eccezionali portatori anche di reddito e quindi di ulteriore sviluppo di tutela dell'ambiente, di tutela di tutto ciò che è legato anche a quelle tradizioni che nel tempo hanno preservato la nostra cultura e hanno distinto in questo grande mondo l'Italia come un Paese che ha grande biodiversità, ma che ha anche una grande differenza culturale al suo interno, che ci invidiano tutti. Ed è anche per questo che il settore enogastronomico è uno degli elementi attrattori del turismo in questa nazione", conclude il ministro.