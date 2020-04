ISMEA, PRANDINI: RISPOSTE WOJCIECHOWSKI INSODDISFACENTI. ASSENZA MISURE PER SUINICOLO E FLOROVIVAISMO

“Devo dire che l’incontro con il commissario all”agricoltura europeo è stato del tutto insoddisfacente per quanto riguarda il tema degli ammassi e per le risorse messe in campo che sono ridicole. Parliamo di circa 80 mln per tutti i settori produttivi, e c’è una totale assenza per alcuni comparti strategici” dichiara Ettore Prandini, presidente Coldiretti nel corso della conferenza stampa Ismea.

“Molte filiere non sono state prese in considerazione come comparto suinicolo per il quale non è previsto ammasso e nemmeno risorse. Anche il settore avicolo ha delle criticità, basti pensare che abbiamo una sovrapproduzione in Europa come in Polonia, col rischio di una offerta di prodotto con prezzi stracciati. C’è un’assenza di risposte anche per il comparto florovivaistico, perché si dovrebbe utilizzare immediatamente il fondo emergenza, chiediamo perciò di impiegare subito i 500 mln a disposizione” prosegue.

“Anche comparto vitivinicolo col tema della vendemmia verde è un tema molto delicato, ovvero la distruzione del prodotto in campo, invece del 100% noi chiediamo di passare al 50% e di inserire risorse aggiuntive comunitarie. Se pensiamo di risolvere questa crisi solo con risorse di stato membro non risolveremo le richieste di tutte le imprese agricole. Di fronte a questa situazione non ci deve essere alcun taglio sulla pac, ma anzi occorre aprirla anche ad altri comparti che non ne hanno mai beneficiato” afferma Prandini.

“Settore avicolo: abbiamo paesi extra Ue come Ucraina oppure Ue come Polonia che fanno grandi investimenti, ma non possiamo avere paesi a marce diverse allora bisogna far sì che anche questi settori entrino nel discorso pac. Dopo covid si apriranno sfide anche su benessere e sostenibilità e se non saremo capaci di affrontarle rischiamo di perdere le posizioni conquistate sul mercato estero.

Dobbiamo essere veloci a dare risposte alle imprese altrimenti le aziende non ripartiranno, ed in questo Ismea ci può aiutare molto” conclude il presidente di Coldiretti.

