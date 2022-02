Ismea-Qualivita, Patuanelli: Trovare fondi immediati su energia e mettere velocemente a terra risorse Pnrr. VIDEOINTERVISTA

“I tempi dovranno essere necessariamente rapidi, non vogliamo mettere gli imprenditori nelle condizioni di decidere sa pagare i dipendenti o i contributi o le bollette. A livello di governo stiamo chiedendo anche agli altri ministri di supportare la nostra proposta per una nuova moratoria, quantomeno per i produttori dell’agroalimentare rispetto alle rate di mutuo e di finanziamenti. Sull’energia vanno trovate risorse immediate anche per il prossimo trimestre, vanno messe a terra rapidamente le risorse all’interno del Pnrr per le auto produzioni energetiche e rendere così indipendenti le aziende agricole. Poi una riforma strutturale sugli oneri di sistema che devono essere ricompresi nella fiscalità generale, non possono ricadere nella bolletta.”

Cosi ad AGRICOLAE il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli a margine della presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita tenutosi al Ministero delle Politiche Agricole.