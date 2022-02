Ismea, Rolfi (Regione Lombardia): Sulla programmazione ci giocheremo tutto sui temi ambientali

"Tra gli strumenti a disposizione della regione Lombardia abbiamo il programma di sviluppo rurale, la Pac e una programmazione di oltre 1 miliardo. Le 21 misure del PSR sono divisi in quattro aree: gli interventi a superfice, gli interventi strutturali materiali, quelli immateriali e infine gli interventi territoriali. Ci sono poi i disaccoppiati con 320 milioni per i meccanismi di convergenza. Questo trend sul primo pilastro è destinato a continuare a scendere per la regione Lombardia e nel 2026 arriveremo a 200 milioni. Ci sono altri piccoli strumenti per l'accesso al credito e una serie di strumenti finanziari come i minibond ed i basketbond. Un altro settore che ha subito interventi a spot è quello del tema della biosicurezza, in particolare per il settore avicolo e suinicolo, con 6 milioni di euro per il benessere animale. Per quanto riguarda la programmazione si sarà un piano unico nazionale, dove le regione avranno una certe operabilità, ma dovremo inserire i 21 PSR. L'altra complicazione vede l'inserimento anche le scelte politiche sul primo pilastro e quelle sul PNRR. Se con il PSR non finanzio un settore strategico, questo dovrà essere coperto con il piano strategico nazionale. La Commissione europea dovrà rispondere entro il 31 marzo e le regioni dal 1° aprile dovranno rispondere alle osservazioni, come ad esempio i vari interventi del PSR, circa 77".

Così Fabio Rolfi, assessore della regione Lombardia all'Agricoltura, nel convegno "Le opportunità di ISMEA per il sostegno alle imprese agricole lombarde".

"Quali sono i macrostrumenti per la programmazione? sui pagamenti diretti, primo pilastro, ci sono i maggiori cambiamenti: il meccanismo di convergenza porterà i titoli all'85%, quindi molte aziende andranno a scendere e ci sarà un valore massimo di 2000 euro a titolo. Non c'è più il greening, sostiuito dagli ecoschemi, che pesano per il 25% del primo pilastro e seguiranno le logiche dell'ambiente e della sostenibilità. Per recuperare il sostegno al reddito le aziende si dovranno quindi impegnare anche sulla sostenibilità. Il sostegno ai giovani agricoltori tutto rimarrà invariato, mentre per il sostegno disaccoppiato si arriverà a circa il 15%. Un'altra novità è il sostegno per la redistribuzione del reddito: il 10% preso dalle grandi sarà dato alle aziende di piccole dimensioni: sui primi 14 ettari per le aziende sotto i 50 ettari ci sarà questa redistribuzione, di circa 80 euro per ettaro e qui la Lombardia perderà sicuramente. Una parte del primo pilastro sarà spostato al secondo pilastro, per integrare la dotazione. Gli ecoschemi rientrano nella nuova agricoltura verde, tramite la condizionalità rafforzata e le misure del PSR. Ci sarà anche un condizionalità sociale. Quelli per ora concordati sono 5: il più importante è sul benessere animale e la riduzione dell'utilizzo degli antibiotici e medicinali. Poi ce ne sono tre di superficie: uno per l'olio di oliva, culture arboree e foraggeria estensiva. Infine ci sono le colture a perdere. Infine per quanto riguarda lo sviluppo rurale ci saranno 8 tipi di interventi. Per la programmazione ci giocheremo tutto sui temi ambientali".