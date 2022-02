Ismea, Zaganelli: le misure per gli investimenti puntano al ricambio generazionale e alle donne

"Le misure per gli investimenti puntano al ricambio generazionale e all'imprenditoria femminile. Offriamo garanzie dirette alle imprese agricole e della pesca. La finanza strutturata è la misura più complessa ma dal forte interesse, soprattutto in Lombardia. Abbiamo due forme di finanziamento. C'è poi la gestione del rischio con un fondo di riassicurazione per l'agricoltura. Per la creazione di una impresa c'è l'accesso alla terra e il subentro in agricoltura (Piùimpresa). La banca delle terre agricole aprirà la sua nuova edizione il prossimo 7 di marzo con 845 terreni agricoli su tutto il territorio nazionale. Per vedere di cosa si tratta è sufficiente la registrazione al nostro sito per avere accesso ad una mappa interattiva. Lo sviluppo di impresa è una misura per i giovani e le donne e prevede una destinazione per il settore primario e per la trasformazione. Permette di agevolare progetti fino a 1,5 milioni, abbassando i requisiti garantuali. Nel 2022 arriveranno nuove risorse finanziarie, con 23 milioni disponibili, ma ci saranno ulteriori 35 milioni per l'imprenditoria femminile. Donne in campo sarà chiusa a breve perché inclusa in PiùImpresa".

Così Maria Chiara Zaganelli, direttore generale Ismea, nel convegno "Le opportunità di ISMEA per il sostegno alle imprese agricole lombarde".

"Le garanzie sono strumenti principi di Ismea, dedicati alle imprese agricole e della pesca, conformi alla normativa Basilea II, con garanzia dello Stato con un limite di garanzia del 70% o 80% per le imprese giovani. C'è però una importante novità: la Commissione Europea ha approvato il nostro regime e la copertura salirà sempre e comunque all'80% dell'importo finanziato, fino ad un massimo di 5 milioni. Per la finanza strutturata parliamo di due tipi di intervento: finaziamenti agevolati compresi tra 2 e 20 milioni di euro con una durata fino a 15 anni e un preammortamento di 5 anni. Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento europeo. La seconda tipologia sono le operazioni di equity, dove è prevista la compartecipazione di un soggetto privato con una durata massima di 7 anni. Gli strumenti della gestione del Rischio Ismea offre una serie di servizi, tra cui l'elaborazione di alcuni dati".