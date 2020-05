ISTAT: AGRICOLTURA -0,7% PRODUZIONE E -1,6% VALORE AGGIUNTO. CRESCE AGROALIMENTARE

Nel 2019, brusca frenata per la produzione di vino (-12,1%); in calo anche frutta

(-6,6%), coltivazioni industriali (-3,2%) e cereali (-1,5%). Notevole ripresa per l’olio di oliva (+27,6%); in aumento anche la produzione di legumi secchi (+8,7%) e le coltivazioni foraggere (+3,4%).

Il peso dell’agricoltura sull’intera economia italiana è al 2,2%, se si include l’industria alimentare sale al 4,1%. Sostanzialmente stabile l’occupazione (+0,1%). Nella Ue28 crescono produzione (+0,5%) e reddito agricolo (+3,0%) ma l’Italia si conferma primo paese per valore aggiunto e terzo per valore della produzione.

I dati presentati in questo Report, provenienti dai Conti Nazionali dell’agricoltura, forniscono un quadro generale dell’attività del settore nel 2019. Nella prima parte vengono presentati i risultati economici del settore agricoltura, silvicoltura e pesca e le informazioni generali sull’andamento del comparto agroalimentare, che include l’industria alimentare. Nella seconda parte la performance delle aziende agricole in senso stretto viene integrata con i risultati economici delle cooperative agricole produttrici di vino e olio. I risultati economici di questo settore agricolo “allargato” sono esposti nel Conto Satellite dell’Agricoltura, elaborato secondo uno schema comune da tutti i paesi dell’Ue28 al fine di produrre una base omogenea per i confronti internazionali.

Nel 2019 in flessione il settore agricolo, si rafforza l’agroalimentare

Dopo la performance positiva del 2018 (+1,6% il valore aggiunto in volume), il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato nel 2019 una flessione: la produzione è diminuita in volume dello 0,7% e il valore aggiunto è sceso dell’1,6%. L’agricoltura in senso stretto ha fatto segnare un calo dello 0,8% del volume della produzione e dell’1,7% del valore aggiunto. Segnali negativi anche per la silvicoltura, con un decremento sia della produzione (-0,7%) che del valore aggiunto (-1,1%). In controtendenza il comparto della pesca, che ha visto un aumento sia della produzione (+1,7%) che del valore aggiunto (+1,6%).

Nel 2019 è proseguita la crescita del valore aggiunto dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, aumentato del 2,7% a prezzi correnti e del 2,0% in volume. Il complesso del comparto agroalimentare (che comprende agricoltura, silvicoltura e pesca e l’industria alimentare) ha segnato un aumento del valore aggiunto dell’1,0% a prezzi correnti e dello 0,1% in volume. In questo comparto si è formato il 4,1% del valore aggiunto dell’intera economia (dal 3,9% del 2018), il 2,2% nel settore primario (era il 2,1% nel 2018) e l’1,9% nell’industria alimentare (1,8% nel 2018). Nonostante le difficoltà, quindi, il settore agroalimentare è riuscito a consolidare nel 2019 il proprio peso all’interno del quadro economico nazionale.

Stabili occupazione e investimenti, modesta crescita per le retribuzioni

L’occupazione di agricoltura, silvicoltura e pesca, misurata in Unità di lavoro (Ula), è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al 2018 (+0,1%): la componente del lavoro dipendente è lievemente aumentata (+0,5%) mentre quella indipendente è rimasta ferma ai livelli del 2018. A causa della flessione registrata nell’industria alimentare (-2,0%), l’input di lavoro dell’agroalimentare ha subito un decremento complessivo dello 0,4%.

Nel 2019 i redditi da lavoro dipendente in agricoltura silvicoltura e pesca sono aumentati dell’1,9%; in particolare le retribuzioni lorde sono cresciute dell’1,7%.

Gli investimenti fissi lordi nel settore hanno registrato una variazione positiva in valori correnti (+0,5%) e un modesto decremento in volume (-0,1%).

Brusca frenata per il vino, male anche la frutta

Il 2019 si è rivelato un anno decisamente negativo per la produzione di vino. Dopo l’exploit del 2018, quando la produzione è aumentata del 24,2% in volume e del 41,2% in valore, nel 2019 si è registrato un consistente ridimensionamento dei volumi (-12,1%) e dei valori produttivi (-17,5%).

La contrazione ha risentito degli andamenti climatici non favorevoli del periodo primaverile. Per contro, il prolungato periodo estivo caldo e asciutto ha consentito la maturazione delle uve con un notevole tasso zuccherino, che ha favorito una qualità dei vini medio-alta, soprattutto nelle zone dove si è potuta ritardare la vendemmia. Ciò ha permesso di mantenere inalterata la quota di vini a denominazione d'origine e di salvaguardare lo sforzo messo in atto dai produttori italiani negli ultimi anni per elevare e mantenere gli standard di qualità della nostra produzione vinicola. La riduzione del volume di produzione non ha impedito all’Italia di confermarsi il primo produttore mondiale di vino davanti a Francia e Spagna.

L’annata 2019 è stata negativa anche per la frutta (-6,6% della produzione in volume e -12,6% in valore). Il comparto ha infatti pesantemente risentito degli effetti di agenti parassitari particolarmente aggressivi (invasione della cimice asiatica) e delle patologie connesse agli eventi climatici avversi (pioggia e freddo nella stagione della fioritura ed eccessivo aumento delle temperature nel periodo estivo). Molto negativo è stato l’andamento della produzione di pere (-34,6%), ciliegie (-14,6%), limoni (-9,7%), kiwi (-4,2%), mele (-4%) e di tutta la frutta secca.

Notevole ripresa per l’olio d’oliva

Il prodotto agricolo con la migliore performance nel 2019 è stato l’olio d’oliva, la cui produzione è cresciuta del 27,6% in volume e del 29,6% in valore, con un aumento dei prezzi alla produzione dell’1,6%.

Il settore, che nel 2018 aveva subito un crollo produttivo di oltre il 25%, ha beneficiato dei primi effetti delle misure intraprese per il contrasto alla diffusione della xilella e della mosca olearia oltre che della congiuntura favorevole nell’alternanza tra annate di carica e scarica. Nel caso dell’olio i fattori climatici hanno inciso in modo diversificato nelle varie aree del Paese, risultando più favorevoli nelle regioni del Sud, meno esposte alle piogge e al freddo dei primi mesi dell’anno. A guidare la ripresa sono state infatti soprattutto Campania (+50,3%), Calabria (+48,9%) e Puglia (+36,6%).

Annata negativa per coltivazioni industriali, cereali e settore zootecnico

Le coltivazioni industriali e quelle cerealicole hanno subito una contrazione (rispettivamente -3,2% e -1,5% la produzione in volume), anche in conseguenza delle scelte dei coltivatori riguardo alla destinazione delle superfici.

Nello specifico, per le coltivazioni industriali si è registrato un netto calo del volume della produzione di soia (-14,8%), colza (-4,6%) e barbabietola da zucchero (-4,8%) sulla quale, in particolare, ha inciso in maniera determinante la chiusura definitiva dell’ennesimo zuccherificio sul territorio nazionale.

Per le coltivazioni cerealicole, a un incremento delle superfici destinate a mais (la cui produzione è aumentata dell’1,6% in volume) si è associato un netto ridimensionamento di quelle destinate al frumento in complesso (-4,7% in volume). Un segnale negativo è arrivato anche dal settore zootecnico, dove si è registrato un calo complessivo della produzione dello 0,2%, che ha riguardato in particolare la produzione di carni bovine (-1,4%) e quella di latte (-0,8%) mentre ci sono stati incrementi per la produzione di carni suine (+2,4%) e pollame (+1,3%).

In positivo legumi, ortaggi, florovivaismo, attività connesse e secondarie

Buoni risultati si sono registrati per i legumi secchi (+8,7% il volume della produzione). Negli ultimi anni, in seguito al rapido aumento del consumo, si è avuta una notevole ripresa della produzione, passata da 15 milioni di quintali nel 2015 a 25 nel 2019 (+61,3%). In crescita anche le coltivazioni foraggere (+3,4%).

Il comparto degli ortaggi ha sperimentato una crescita moderata nel 2019 (+0,4% il volume della produzione), con andamenti diversificati a seconda delle aree e dei prodotti. I risultati maggiormente positivi si sono avuti per cetrioli (+14,7%), cocomeri (+11,7%), carote (+8,4%), fragole (+7,2%), cipolle (+5,8%) e cavoli (+5,1%) mentre le perdite maggiori hanno interessato barbabietola da orto

(-20,9%), indivia (-10%), radicchio (-8,3%), spinaci (-8,2%) e piselli freschi (-7,9%).

L’Italia, con 7,2 miliardi di euro di valore della produzione di ortaggi, ha superato la Spagna nel 2019 (6,9 miliardi di euro), collocandosi al primo posto tra i paesi europei. Italia e Spagna insieme rappresentano il 37% della produzione europea totale di ortaggi.

Positivo anche nel 2019 l’andamento della vivaistica che ha fatto segnare un incremento della produzione dello 0,5% in volume e del 3,3% in valore. In decisa crescita anche il valore della produzione delle coltivazioni floricole (+8,9%) favorita dalla forte crescita dei prezzi (+9,1%) a fronte di un volume della produzione sostanzialmente stabile (-0,2%).

Nel 2019 è continuato il trend espansivo (+0,8%) delle attività dei servizi connessi (attività di supporto all’agricoltura) e delle attività secondarie (+0,7%) anche se, per queste ultime, il ritmo è stato più lento rispetto agli anni precedenti. Da segnalare il buon risultato delle attività agrituristiche (+1,5%).

Modesto aumento dei prezzi dei prodotti agricoli

Sul fronte dei prezzi, il 2019 ha visto una crescita complessiva dell’1% dei prezzi dei prodotti agricoli, come sintesi di un aumento dei prezzi delle produzioni di ortaggi (+9,7%), floricole (+9,1%), latte (+4,8%), legumi secchi (+1,7%) e cereali (+1,5%) e di una diminuzione dei prezzi di agrumi (-13,1%), foraggi (-8,1%), frutta (-6,4%), vino (-6,2%), prodotti delle coltivazioni industriali (-1,2%) e carni animali (-0,8%). Aumenti di prezzo particolarmente rilevanti hanno interessato pere (+38,5%), cocomeri (+32%), ciliegie (+28%), carciofi (+24%), pomodori (+22,2%) e riso (+16,1%); per contro, ribassi di prezzo considerevoli ci sono stati soprattutto nel comparto frutticolo: mele (-18,2%), arance (-16,9%), kiwi (-14%), pesche (-13,6%), fragole (-12,5%), limoni (-11,3%) e susine (-10,9%).

Migliora leggermente la ragione di scambio

Un elemento importante per valutare la performance del settore agricolo è rappresentato dalla ragione di scambio, ovvero dall’andamento relativo dei prezzi della produzione e dei costi intermedi. Prendendo a riferimento un periodo molto ampio (2005-2019), i prezzi alla produzione sono cresciuti meno della metà di quelli degli input acquistati, sostenuti dai rialzi dei prezzi di concimi, energia motrice e mangimi. Ciò ha generato una forbice tra la dinamica dei prezzi dell’input e dell’output di oltre 20 punti percentuali, con una conseguente contrazione dei margini di profitto dei produttori del settore. Il deflatore implicito del valore aggiunto ha registrato un calo tra il 2005 e il 2011, una breve e limitata risalita nel 2012-2013 e una nuova discesa negli anni recenti.

Nel 2019 la ragione di scambio è migliorata leggermente, in quanto i prezzi dell’output sono cresciuti dell’1,1% a fronte di una crescita dei prezzi dell’input più moderata, pari allo 0,8%.

Ancora in crescita i costi sostenuti dagli agricoltori

I costi di produzione dell’agricoltura per il 2019 sono risultati ancora in crescita. A un lieve incremento complessivo delle quantità dei prodotti utilizzati si è associato un generalizzato aumento dei loro prezzi che ha interessato praticamente tutte le categorie dei prodotti impiegati. Hanno subito un rialzo del prezzo le sementi (+3,8%), l’energia motrice (+2,9%), i fitosanitari (+2,8%), il credito e le assicurazioni (+2,6%), le acque irrigue (+2,2%), i trasporti (+2,2%) e i concimi (+2%). Solo per i mangimi il prezzo è sceso (-1%). Anche il prezzo dei reimpieghi, ossia la parte della produzione agricola riutilizzata nei cicli produttivi, è diminuito (-7,2%) mentre il loro volume è aumentato del 2,8%. In termini di valore, la componente dei costi sostenuti dagli agricoltori ha fatto registrare, per il 2019, un incremento complessivo dell’1,2%.

Performance positiva solo al Sud, in flessione Nord Centro e Isole

Le stime provvisorie sul complesso del settore agricolo a livello territoriale hanno evidenziato, per il 2019, un calo del volume della produzione in tutte le aree del Paese tranne che nel Sud, dove si è registrato un incremento del 2,3%. Il Nord-est ha subito il calo più consistente (-3,1%), seguito dal Centro (-1%), dalle Isole (-0,9%) e dal Nord-ovest (-0,5%). In termini di valore aggiunto tali performance risultano ancora più amplificate (figura 4). In generale è evidente come l’andamento di alcuni prodotti specifici di rilievo (vino, olio d’oliva, frutta e ortaggi), tipici di alcuni contesti territoriali ben definiti, condizioni e determini il risultato economico delle varie ripartizioni.

Le regioni che hanno avuto risultati positivi sia in termini di volume della produzione che di valore aggiunto sono state la Calabria (+10,6% e +17% rispettivamente), la Campania (+2,8% e +6,5%), l’Umbria (+2,5% e +4,3%) e la Liguria (+1,6% e +1,5%). Positivo l’andamento del solo valore aggiunto in Puglia (+1,7%) e Abruzzo (+1,3%). Tra i risultati maggiormente negativi per produzione e valore aggiunto, invece, spiccano la provincia autonoma di Trento (-4,3% e -6,1% rispettivamente), il Veneto (-3,7% e -7,9%), l’Emilia Romagna (-3% e -6,7%), le Marche (-2,2% e -5,7%), la Toscana

(-2% e -3,2%), il Friuli-Venezia Giulia (-1,9% e -3,9%) e la provincia autonoma di Bolzano (-1,8% e -3,2%).

Per la Calabria la performance positiva è stata determinata soprattutto dai prodotti dell’olivicoltura, dagli agrumi e dagli ortaggi. Anche per la Campania sul buon risultato regionale hanno inciso i prodotti dell’olivicoltura e gli ortaggi oltre che la frutta. In Umbria l’andamento positivo è stato trainato soprattutto dai legumi secchi, dal tabacco e dai cereali mentre per la Liguria il risultato positivo si è avuto grazie ai prodotti dell’olivicoltura, ad ortaggi e coltivazioni floricole. Per la Puglia sono andati bene, in particolare, i prodotti dell’olivicoltura, gli agrumi e i cereali, per l’Abruzzo gli ortaggi, le coltivazioni industriali e i cereali.

Riguardo alle regioni con andamento negativo, invece, per le province autonome di Trento e Bolzano sono risultati in brusco calo i prodotti della viticoltura, la frutta (le mele in particolare) e i cereali, per il Veneto è stato sensibile il calo dei prodotti della viticoltura, frutta e cereali, per l’Emilia-Romagna hanno inciso in negativo i prodotti della viticoltura, la frutta e le coltivazioni industriali; anche per Marche e Toscana hanno pesato in negativo i prodotti della viticoltura oltre ad ortaggi, cereali e frutta.

I prezzi dell’output, misurati dal deflatore della produzione, sono cresciuti quasi ovunque, soprattutto in Liguria (+4,9%), Abruzzo (+3%), Marche (+2,9%), Puglia (+2,1%) e Toscana (+2%) mentre le uniche diminuzioni hanno interessato la provincia autonoma di Bolzano (-3,7%), quella di Trento

(-2,5%), il Friuli-Venezia Giulia (-0,2%) e il Piemonte (-0,1%).

Forti specificità territoriali per l’agricoltura delle province

L’agricoltura è tra i settori economici maggiormente caratterizzati dalle specificità territoriali. Le attività agricole assumono connotazioni e valenze diverse nelle varie aree del Paese e disegnano un quadro estremamente variegato dei territori, anche in termini di risultati economici. Per dare la possibilità di analizzare i dati a un maggior livello di dettaglio territoriale, vengono per la prima volta anticipati in questo report i dati provvisori del valore aggiunto a prezzi correnti dell‘agricoltura per l’anno 2018 a livello provinciale.

Provincia autonoma di Bolzano e Verona prime per valore aggiunto nel 2018

Nel 2018 la classifica delle province italiane per valore aggiunto in agricoltura ha visto al primo posto la provincia autonoma di Bolzano insieme a quella di Verona (praticamente a pari merito con poco più di 1 miliardo di euro); a breve distanza, con valori molto ravvicinati compresi tra 950 e 670 milioni, si sono collocate Foggia, Cuneo, Brescia, Treviso, Salerno, la provincia autonoma di Trento e Mantova.

Anche per quanto riguarda il valore della produzione, nelle prime posizioni si ritrovano le stesse province (pur con posizioni leggermente diverse), con il primato di Verona (2,1 miliardi), seguita da Brescia (1,9 miliardi), Cuneo e Foggia (1,7 miliardi), Mantova (1,6 miliardi). Riguardo alla tipologia di produzioni, Foggia e Verona guidano la classifica delle coltivazioni (rispettivamente con 1,3 e 1,1 miliardi di euro), Brescia e Mantova quella degli allevamenti (1,3 miliardi e 960 milioni), Foggia e Salerno quella delle attività connesse (in particolare per la prima lavorazione dei prodotti); le province autonome di Bolzano e Trento sono in cima per le attività secondarie (specialmente per l’agriturismo).

Province italiane di spicco: nel Nord Verona e nel Mezzogiorno Foggia

Esaminando la classifica per valore dei singoli prodotti, il primato assoluto va ascritto alla provincia di Pistoia con i vivai (570 milioni di euro), seguita dalla provincia di Brescia per il latte (500 milioni di euro), dalla provincia autonoma di Bolzano per le mele (450 milioni di euro), da quella di Treviso per il vino (400 milioni di euro), da quella di Verona per il pollame (400 milioni di euro) e ancora da quella di Brescia per le carni suine (370 milioni).

Facendo una rapida carrellata sui prodotti più rappresentativi del territorio emerge che per la produzione di frumento duro la provincia più produttiva è Foggia, per quella di mais Torino, per patate e carote L’Aquila, per pomodori, carciofi e cavoli ancora Foggia, per i finocchi Crotone, per lattuga e peperoni Salerno, per le zucchine Latina, per le fragole Caserta, per il tabacco Perugia, per la soia Venezia, per le coltivazioni floricole Imperia, per l’olio d’oliva Reggio Calabria, per le arance Catania, per i limoni Siracusa, per pesche e nettarine Caserta e Ravenna, per le pere Ferrara, per le nocciole Viterbo, per i kiwi Latina, per le carni bovine, conigli e selvaggina Cuneo, per le carni ovicaprine e per il latte di pecora e capra Sassari, per le uova Forlì-Cesena, per il miele Verona.

Agricoltura italiana prima per multifunzionalità in tutta l’Ue

Nel nostro Paese il settore agricolo ha sempre più sviluppato e consolidato, soprattutto negli anni recenti, una spiccata vocazione alla multifunzionalità scaturita dalla necessità delle imprese di migliorare la propria posizione competitiva. Tale connotazione ha assunto un carattere distintivo per l’agricoltura italiana che non è riscontrabile, per dimensioni, in nessun altro paese europeo. Nel 2019 il valore della produzione realizzata dalle attività secondarie e dalle attività di supporto ha raggiunto quasi il 22% del totale del valore della produzione agricola, rappresentando una quota di circa il 30% delle attività secondarie e di supporto di tutta la Ue28.

Il valore complessivo delle attività secondarie e delle attività di supporto dell’agricoltura è aumentato nel corso degli anni, passando da 6,3 miliardi di euro del 2000 a circa 12,5 miliardi del 2019. La produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, biogas, biomasse) ha rappresentato il 40% del complesso delle attività secondarie seguita dall’agriturismo con il 27,4%. Il valore delle attività secondarie ha raggiunto i 5,5 miliardi di euro nel 2019 di cui oltre 1,5 miliardi provenienti dall’agriturismo (comprese le attività ricreative e sociali e le fattorie didattiche) e 2,2 miliardi dalle energie rinnovabili così suddivise: 38% da fotovoltaico, 12% da biogas da deiezioni animali e 50% da biomasse da attività agricole e forestali.

Tra le attività di supporto (il cui valore nel 2019 ha superato i 7 miliardi di euro) le Attività agricole per conto terzi (contoterzismo) hanno prodotto un valore di 3,2 miliardi di euro e quelle di Prima lavorazione dei prodotti agricoli (esclusa la trasformazione) di circa 2,4 miliardi. Quest’ultima attività include la calibratura, il lavaggio, il confezionamento per il mercato, la lavorazione di IV gamma ecc., tutte attività che nel recente passato venivano prevalentemente svolte a livello commerciale mentre ora sono attività proprie delle aziende agricole, svolte successivamente alla raccolta del prodotto.

Unione europea: aumentano produzione, prezzi e reddito agricolo

Secondo i dati provvisori a oggi disponibili, nel 2019 il comparto agricolo, rappresentato nel Conto satellite dell’agricoltura, ha registrato un incremento del volume della produzione dello 0,5% per l’insieme dei 28 paesi dell’Ue. La crescita più rilevante si è avuta in Danimarca (+8%), Regno Unito (+3,9%) e Grecia (+3,1%); la dinamica è stata positiva anche per Paesi Bassi (+0,7%) e Germania (+0,6%). La produzione ha subìto, invece, una contrazione significativa in Romania (-3%) e Polonia

(-2,3%) e, in misura inferiore, in Italia (-1,6%), Francia (-1,5%) e Spagna (-0,3%).

La crescita dei prezzi (misurati in termini di prezzo base) è risultata pari all’1,5% per il complesso dell’Unione europea. Incrementi più accentuati sono stati rilevati in Polonia (+8,7%), Romania (+8,4%), Germania (+7,1%) e Danimarca (+4,6%) mentre i prezzi sono risultati in calo solo in Spagna (-2,6%) e Francia (-0,5%).

L’indicatore A di reddito agricolo, che misura la produttività del lavoro in agricoltura, è aumentato del 3% a livello Ue28, con incrementi particolarmente consistenti in Danimarca (+68,2%) e Germania (+24,6%), paesi che però avevano segnato decrementi di analoga intensità nel 2018; risultati positivi ci sono stati anche per Grecia (+8,6%) e Regno Unito (+7,3%). La dinamica dell’indicatore è risultata invece negativa per Spagna (-8,6%), Francia (-7,4%) e Italia (-3%).

Il valore aggiunto dell’agricoltura italiana al vertice della classifica europea

L’Italia, con un valore aggiunto dell’agricoltura pari a 31,8 miliardi di euro correnti, nel 2019 si è collocata al primo posto della classifica europea superando ancora una volta la Francia (31,3 miliardi). Più distanziata, in terza posizione (come nel 2018), è risultata la Spagna (26,6 miliardi) seguita dalla Germania (21,1 miliardi).

In Italia è stato generato quasi un quinto del valore aggiunto dell’intero sistema agricolo della Ue: infatti, su un totale stimato pari a 188,7 miliardi di euro nel 2019, l’Italia ha contribuito per il 16,8%, la Francia per il 16,6%, la Spagna per il 14,1% e la Germania per l’11,2%.

È importante considerare che il valore aggiunto agricolo creato nel nostro Paese è stato originato da produzioni rilevanti per quantità e qualità, ottenute con un sostegno relativamente limitato di sussidi. L’agricoltura italiana, infatti, è risultata la meno sussidiata tra quelle dei principali Paesi europei.

Considerando gli importi assoluti, nella classifica dei Paesi che nel 2019 hanno ricevuto i maggiori contributi all’agricoltura (sia nazionali sia europei) figura al primo posto la Francia con 7,9 miliardi di euro, seguita da Germania (6,9 miliardi) e Spagna (5,6 miliardi). Per l’Italia i contributi alla produzione sono stati pari a 5 miliardi.

In termini di valore della produzione la leadership è della Francia, con 75,7 miliardi mentre Germania (56,8 miliardi di euro) e Italia (56,5 miliardi) si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto scambiandosi di posizione tra il 2019 e il 2018. Per l’intera Ue28 il valore totale raggiunge i 443 miliardi di euro.

Nell’Ue in calo vino e frutta, andamento positivo per cereali, olio e ortaggi

Nel 2019 i Paesi dell’area mediterranea come Spagna, Italia e Francia hanno subito una flessione più o meno marcata nei volumi complessivi di produzione mentre hanno fatto segnare valori positivi i Paesi del nord Europa (Germania e Regno Unito tra tutti). Analizzando i diversi comparti, si è registrato un calo produttivo di quello vinicolo (con il picco massimo per la Spagna di -24.6%), di quello delle coltivazioni industriali (con il maggiore calo sempre per la Spagna di -17,4%) e del comparto di frutta e agrumi (con andamenti simili per i maggiori produttori Spagna -7,4% e Italia -7%).

In Europa è stato invece positivo l’andamento dei cereali (+10,2% per Ue28), sostenuto soprattutto dalle performance di Regno Unito (+22,1%), Germania (+21,1%) e Francia (+13,6%). In positivo anche il comparto degli ortaggi freschi (+2,5% in Ue28) grazie a Spagna (+5,6%), Paesi Bassi (+3,2%), Regno Unito (+2,1%) e Italia (+1,4%) tra i principali paesi produttori.

In decisa ripresa il settore dell’olio d’oliva (+36,1% in Ue28) con il boom della Spagna (+52%), l’ottimo recupero dell’Italia (+32%) e il buon risultato della Grecia (+6%). Stabile il comparto zootecnico, che ha registrato valori negativi per Polonia (-2,3%), Francia (-1%), Germania (-0,6%), Paesi Bassi

(-0,3%) e Italia (-0,2%) bilanciati dalla crescita in Grecia (+3,6%), Regno Unito (+2,7%), Spagna (+1,3%) e Romania (+0,9%).

Anche a livello europeo sono emersi chiaramente gli effetti sulle coltivazioni agricole delle ripercussioni climatiche e dell’alternanza della produzione (una annata con produzione abbondante seguita da una con produzione scarsa). Spesso tali effetti si ritrovano ad agire in maniera combinata assumendo connotazioni cicliche e ricorrenti che accomunano soprattutto i Paesi contigui sia geograficamente che a livello di tipicità colturali.

